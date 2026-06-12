"Кістки як у 85-річної": російська топ-фігуристка загриміла до лікарні

Спортсменка як ніхто інший знає ціну успіху

Відома російська фігуристка, дворазова срібна призерка Олімпійських ігор-2018 Євгенія Медведєва опинилася на операційному столі. Спортсменка зважилася на хірургічне втручання на ногах.

Що потрібно знати

Медведєвій зробили операцію на ногах

Євгенія зіткнулася з наслідками професійного фігурного катання

Спортсменка мовчить про війну в Україні

Про успішну операцію на ногах Євгенія повідомила на своїй сторінці в Instagram. Через професійний спорт 26-річна дівчина давно має проблеми з кістками.

Зі мною все гаразд! Планувала цю операцію ще дуже давно, тепер попереду тривале відновлення. Дуже рада, що вдалося поправити здоров’я! Євгенія Медведєва

Євгенія Медведєва після операції на ногах/Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Євгенія Медведєва після операції на ногах/Фото: instagram.com/jmedvedevaj

Минулого року Медведєва зізналася, що її чекає операція через сильну деформацію стоп (вальгус). Це заважало їй ходити, бігати та стрибати. Раніше фігуристка розповідала про проблеми із кістками. Лікарі виявили у неї остеопороз.

Мене вилікували серйозним уколом та кінською дозою вітаміну D. Чому цей остеопороз? Саме через недоїдання, сильні навантаження. Вони дуже багато вітамінів та мінералів беруть з м’язів. Якщо у м’язах їх не залишається, вони починають їх брати з кісток. Тобто мало їла, багато працювала, плюс стрес. Остеопороз був у серйозній формі. Мені сказали: "Такі кістки у бабусь у 85 років, ми тільки бабусям таке колемо, але тобі вколемо, бо далі жити треба якось". А мені тоді було 18 років. Євгенія Медведєва

Довідка: Медведєва — одна з найуспішніших російських фігуристок сучасності. Євгенія – дворазова срібна призерка Олімпійських ігор 2018 року (одиночне катання та командні змагання). Дворазова чемпіонка світу (2016, 2017), бронзова призерка чемпіонату світу (2019). Дворазова переможниця (2016, 2017) та срібний призер чемпіонатів Європи (2018).

Виступ Медведєвої на Олімпіаді-2018

Виступ Медведєвої на Олімпіаді-2018

Медведєва відкрито не висловлювалася про повномасштабне вторгнення РФ в Україну, але 24 лютого 2022 року, у день початку великої війни, залишила короткий коментар в Instagram, побажавши, "щоб це швидше закінчилося, як страшний сон".

Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського фігурного катання. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). При цьому на чемпіонат світу-2026 та інші турніри цього сезону росіян не запрошували.