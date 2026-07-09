Франція — Марокко: онлайн-трансляція чвертьфіналу ЧС-2026

На Мундіалі відбудеться перший чвертьфінал

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У четвер, 9 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 розпочнеться чвертьфінальна стадія. У першій грі на цьому етапі зіграють Франція та Марокко.

Що потрібно знати

Франція прийме Марокко у Бостоні (США)

Марокко жодного разу не перемагало Францію

Команди перетиналися між собою на ЧС-2022

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Франція — Марокко. Початок гри о 23:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Франція — Марокко (оновлюється)

Франція на ЧС-2026 розгромила на груповому етапі Сенегал (3:0), Ірак (3:0) та Норвегію (4:1). На першій стадії плей-оф французи знищили шведів (3:0), після чого пройшли Парагвай (1:0).

Марокко, своєю чергою, розпочало з нічиєю з Бразилією (1:1), потім Атлаські леви обіграли Шотландію (1:0) та Гаїті (4:2). У 1/16 фіналу марокканці пройшли Нідерланди (1:1, 3:2 за пенальті), після чого вибили Канаду (3:0).

Додамо, що команди добре знайомі одна одній. На ЧС-2022 вони перетнулися у півфіналі (2:0 перемога французів). Загалом Триколірні та Атлаські Леви провели 6 матчів між собою (4 перемоги Франції та 2 нічиї).

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.