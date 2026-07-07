Іспанія вибила Португалію в останньому матчі Роналду на ЧС (відео)

Великий португалець більше не зіграє на чемпіонатах світу

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У понеділок, 6 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся центральний поєдинок 1/8 фіналу. Іспанія та Португалія у Піренейському дербі визначали кращого.

Що потрібно знати

Португалія приймала Іспанію у США

Перемогу Іспанії приніс Меріно у компенсований час

Роналду провів останній матч на чемпіонатах світу

Зустріч, що проходила у Далласі (США), завершилася з рахунком 1:0 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Команди провели рівний поєдинок із невеликою кількістю моментів. Найчастіше футболісти обох команд били здалеку, щоправда, без особливого успіху. Здавалося, все йде до овертаймів, проте джокер Іспанії Мікель Меріно був іншої думки. Саме форвард, який вийшов на заміну, приніс Фурії Роха перемогу і путівку до чвертьфіналу Мундіалю. У чвертьфіналі іспанці зіграють проти переможця матчу Бельгія — США.

Додамо, що форвард Португалії Кріштіану Роналду, ймовірно, провів свій останній поєдинок на чемпіонатах світу. Раніше на пресконференції він заявив, що ЧС-2026 стане для нього останнім.

Повний відеоогляд матчу Португалія-Іспанія буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.