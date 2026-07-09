Франция - Марокко: онлайн-трансляция четвертьфинала ЧМ-2026

На Мундиале состоится первый четвертьфинал

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В четверг, 9 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 начнется четвертьфинальная стадия. В первой игре на данном этапе сыграют Франция и Марокко.

Что нужно знать

Франция примет Марокко в Бостоне (США)

Марокко ни разу не побеждало Францию

Команды пересекались между собой на ЧМ-2022

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Франция — Марокко. Начало игры в 23:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Франция — Марокко (обновляется)

Франция на ЧМ-2026 разгромила на групповом этапе Сенегал (3:0), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1). На первой стадии плей-офф французы уничтожили шведов (3:0), после чего прошли Парагвай (1:0).

Марокко, в свою очередь, начало с ничьей с Бразилией (1:1), затем Атласские львы обыграли Шотландию (1:0) и Гаити (4:2). В 1/16 финала марокканцы прошли Нидерланды (1:1, 3:2 по пенальти), после чего выбили Канаду (3:0).

Добавим, что команды хорошо знакомы друг другу. На ЧМ-2022 они пересеклись в полуфинале (2:0 победа французов). Всего Трехцветные и Атласские Львы провели 6 матчей между собой (4 победы Франции и 2 ничьи).

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале стартовали 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026 и сетка плей-офф. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.