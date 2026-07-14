Не треба судити про наш спорт, дивлячись на Плющенка. Ставлення до нього більшості людей абсолютно однозначне: він пристосуванець. Після його витівок навіть гидливо говорити про нього.

Більше обласканого спортсмена в Росії вигадати не можна. Після цього він показав усім, що Росію він не поважає і не бачить як спортивну батьківщину для своєї дитини. Скільки таких, як Плющенко, не годуй, вони все одно дивитимуться туди, де тепліше та ситніше.