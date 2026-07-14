Варто було раз сказати правду: путініст Плющенко став ворогом Росії
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Колишній спортсмен нарвався на критику від співвітчизників
Дворазовий олімпійський чемпіон із фігурного катання Євген Плющенко заявив про деградацію російського фігурного катання. Це сталося на тлі переходу його сина Олександра до збірної Азербайджану.
Що потрібно знати
- Син Плющенко виступатиме за Азербайджан
- Євген пояснив це деградацією фігурного катання у РФ
- Депутати Держдуми накинулися на російського чемпіона
Необережне висловлювання Євгена породило справжній жабогадюкінг у РФ. Наприклад, депутат Держдуми РФ Віталій Мілонов натякнув на зраду Плющенка.
Не треба судити про наш спорт, дивлячись на Плющенка. Ставлення до нього більшості людей абсолютно однозначне: він пристосуванець. Після його витівок навіть гидливо говорити про нього.
Більше обласканого спортсмена в Росії вигадати не можна. Після цього він показав усім, що Росію він не поважає і не бачить як спортивну батьківщину для своєї дитини. Скільки таких, як Плющенко, не годуй, вони все одно дивитимуться туди, де тепліше та ситніше.
Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутатка Держдуми Світлана Журова порадила Плющенку бути акуратнішими у висловлюваннях.
Євгену треба бути акуратнішими в словах. Якби він сказав, що через неучасть наших спортсменів у міжнародних змаганнях погіршується розвиток спорту, то це було б нормально. А він сказав "деградує", і всі вчепилися за це слово та відреагували.
Коли ти варишся у власному соку, то у спортсменів не така висока мотивація та конкуренція. Женя мав на увазі, що рівень розвитку фігурного катання падає, коли ми не беремо участі у змаганнях. А він невдало висловився, це слово у російській мові звучить різко.
Раніше Плющенко пояснив перехід свого сина до команди Азербайджану "деградацією у Росії".
У нас тут іде деградація, чесно скажу. Їздити до Кірова, до Пермі – це, звичайно, чудово. Але це деградація наших спортсменів.
Плющенко є затятим послідовником президента РФ Володимира Путіна. Раніше Євген публічно критикував російських спортсменів, які відмовилися виступати за Росію та змінили спортивне громадянство заради міжнародних змагань. Він називав їхні дії "відмовою від президента" та "зрадою країни".
Я вже говорив і повторюся знову: я щиро не розумію, як можна відмовитись від своєї країни, прийняти ці умови, відмовитися від спецоперації (так у РФ називають війну проти України) заради поїздки на Олімпіаду. Відмовитись від нашого президента, відмовитися від наших земель, від наших ресурсів, від мами та тата. Такі спортсмени знайдуться. Я погано до цього ставлюся.
Нагадаємо, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) послабив санкції проти російського фігурного катання. ISU дозволив росіянам виступати на Олімпійських іграх-2026 у нейтральному статусі, проте заборонив будь-яку участь у командних дисциплінах (пари, танцювальні пари та командний турнір із фігурного катання). На чемпіонат світу-2026 та інші турніри минулого сезону росіян не запрошували. Наступного сезону представників РФ допустять до змагань у нейтральному статусі.