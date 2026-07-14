Стоило раз сказать правду: путинист Плющенко стал врагом России

Бывший спортсмен нарвался на критику от соотечественников

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о деградации российского фигурного катания. Это произошло на фоне перехода его сына Александра в сборную Азербайджана.

Что нужно знать

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан

Евгений объяснил это деградацией фигурного катания в РФ

Депутаты Госдумы набросились на российского чемпиона

Неосторожное высказывание Евгения породило настоящий жабогадюкинг в РФ. К примеру, депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намекнул на предательство Плющенко.

Не надо судить о нашем спорте, глядя на Плющенко. Отношение к нему у большинства людей абсолютно однозначное: он приспособленец. После его выходок даже брезгливо говорить о нем. Более обласканного спортсмена в России придумать нельзя. После этого он показал всем, что Россию он не уважает и не видит в качестве спортивной родины для своего ребенка. Сколько таких, как Плющенко, ни корми, они все равно будут смотреть туда, где теплее и сытнее. Виталий Милонов

Виталий Милонов/Фото: telegram.me/govoritmilonov

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова посоветовала Плющенко быть аккуратнее в выражениях.

Жене надо быть аккуратнее в словах. Если бы он сказал, что из-за неучастия наших спортсменов в международных соревнованиях ухудшается развитие вида спорта, то это было бы нормально. А он сказал "деградирует", и все уцепились за это слово и отреагировали. Когда ты варишься в собственном соку, то у спортсменов не такая высокая мотивация и конкуренция. Женя имел в виду, что уровень развития фигурного катания падает, когда мы не участвуем в соревнованиях. А он неудачно выразился, это слово в русском языке звучит резко. Светлана Журова

Светлана Журова/Фото: t.me/szhurova

Ранее Плющенко объяснил переход своего сына в команду Азербайджана "деградацией в России".

У нас здесь идет деградация, честно скажу. Ездить в Киров, в Пермь – это, конечно, великолепно. Но это деградация наших спортсменов. Евгений Плющенко

Плющенко является ярым последователем президента РФ Владимира Путина. Ранее Евгений публично критиковал российских спортсменов, которые отказались выступать за Россию и сменили спортивное гражданство ради международных соревнований. Он называл их действия "отказом от президента" и "предательством страны".

Я уже говорил и повторюсь снова: я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от спецоперации (так в РФ называют войну против Украины) ради поездки на Олимпиаду. Отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь. Евгений Плющенко

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) ослабил санкции против российского фигурного катания. ISU разрешил россиянам выступать на Олимпийских играх-2026 в нейтральном статусе, однако запретил любое участие в командных дисциплинах (пары, танцевальные пары и командный турнир по фигурному катанию). При этом на чемпионат мира-2026 и другие турниры прошлого сезона россиян не приглашали. В следующем сезоне представителей РФ допустят к соревнованиям в нейтральном статусе.