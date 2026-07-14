Іспанія декласувала Францію у півфіналі ЧС-2026 (відео)

Прихований фінал виявився на користь Іспанії

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У вівторок, 14 липня, на чемпіонаті світу з футболу-2026 відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу. Віцечемпіони світу французи зіграли з чинними чемпіонами Європи іспанцями.

Що потрібно знати

Франція приймала Іспанію в Арлінгтоні (США)

Іспанці повели у рахунку, реалізувавши пенальті у 1-му таймі

У другому таймі Порро подвоїв перевагу Фурії Роха

Зустріч, що проходила на стадіоні "Даллас" в Арлінгтоні (США), завершилася з рахунком 2:0 на користь Іспанії. Про це повідомляє "Телеграф".

Обидві збірні забули про атаку в першому таймі, переважно загрожуючи воротам суперників з-за меж штрафного майданчика. Ключовим моментом у першому таймі став фол Люка Діня на Ламіні Ямалі, після якого рефері призначив 11-метровий удар. Пенальті, який став єдиним ударом у рамку воріт у виконанні обох команд за першу половину зустрічі, реалізував Мікель Оярсабаль.

У другому таймі іспанці посилили тиск, взяли м’яч під свій контроль і забили після феноменальної "стінки": Педро Порро обігрався з Дані Ольмо і переграв Майка Меньяна у ближньому бою. На куражі іспанці забили ще, проте гол Ламіна Ямаля було скасовано через офсайд. Незабитий м’яч "включив" Триколірних, які нарешті почали створювати моменти біля воріт Фурії Роха.

Повний відеоогляд зустрічі Франція-Іспанія буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Таким чином, Іспанія вийшла у фінал, де зіграє проти Аргентини/Англії. Франція проведе втішний поєдинок за 3 місце.

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.