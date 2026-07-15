Коли фінал чемпіонату світу з футболу: хто з ким зіграє
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Головний поєдинок 4-річчя вже скоро
У неділю, 19 липня, відбудеться фінал чемпіонату світу з футболу-2026. Вирішальна гра відбудеться у передмісті Нью-Йорка (США).
Що потрібно знати
- 23-й чемпіонат світу з футболу наближається до завершення
- Фінал ЧС-2026 пройде в США
- У битві за титул зіграють Іспанія та Аргентина/Англія
Фінал ЧС-2026 пройде на "Нью-Йорк/Нью-Джерсі-стейдіум". Про це повідомляє "Телеграф".
У вирішальному поєдинку зійдуться команди, які вже перемагали на турнірі. Фінальна гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
У битві за трофей Іспанія зіграє проти Аргентини/Англії. Фурія Роха вигравала Кубок світу у 2010 році, а Аргентина/Англія у 1978, 1986 та 2022/1966 роках. Додамо, що другий фіналіст ЧС-2026 визначиться 15 липня.
Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі стартували 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.
На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026 та сітка плей-оф. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.