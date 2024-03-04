Смартфон прослужить ще багато років, якщо цього не робити: 6 звичок, які шкодять пристрою

Гаджет більше не буде глючити

У світі, де смартфони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя, збереження цих пристроїв у відмінному стані стає пріоритетом для багатьох користувачів. Але не всі знають, що завдають шкоди телефону.

"Телеграф" розібрався від чого може зіпсуватись пристрій. Для збереження телефону в ідеальному стані рекомендується уникати цих звичок та дотримуватися правил обережного користування технікою.

Носити без чохла

Найчастіша причина звернення до сервісного центру – фізичні пошкодження смартфона. Передбачити падіння телефону неможливо, а результат такої незручності — пом'ятий корпус, розбитий екран, у найгіршому випадку — серйозний ремонт внутрішніх модулів або взагалі неможливість відновити техніку.

Щоб звести наслідки необережного звернення до мінімуму, вигадали спеціальні чохли та захисні плівки. Ці аксесуари краще купувати разом із покупкою гаджета, відразу наклеїти захисне скло на екран і надіти протиударний чохол. Від падіння вони не вбережуть, зате візьмуть на себе частину удару.

За досвідом фахівців сервісу, захисне скло рятує у 15-20% випадків, решта – це розбитий дисплей. Тут все залежить від моделі телефону та вашого везіння. Іноді вигідніше щоразу міняти екран, ніж витрачатися на скло.

Брати із собою у ванну

Користуватися смартфоном, лежачи у ванні, особливо коли він на зарядці, просто небезпечно – не тільки для смартфона, а й для вашого життя.

Волога – друга за популярністю причина поломки. Впустили в калюжу, пролили склянку гарячої кави — навіть у цьому випадку масштаби та вартість ремонту можуть виявитися вражаючими.

"Взимку, буває, кидають телефони в кучугуру — рівносильно тому, щоб упустити у воду, теж волога", — ділиться досвідом майстер з ремонту смартфонів.

Часто заряджати

Багато хто залишає телефон на зарядці на всю ніч, не звертаючи уваги на рівень заряду, і підживлюють смартфон навіть коли там залишилося більш як 50%. Звичайно, це не дуже корисно для акумулятора.

Однак у деяких моделях існує вбудований захист: коли батарейка підходить до повного заряду, телефон просто припиняє її заряджати.

Вважається, що після покупки смартфона його потрібно 2-3 рази повністю розрядити та зарядити. Однак така практика — спадок нікель-кадмієвих акумуляторів, а не літій-іонних, які зараз використовуються. Сучасні смартфони немає сенсу розряджати до повного вимкнення – на збільшення місткості акумулятора це не впливає.

Тримати на сонці чи на морозі

Небезпечно піддавати смартфон дії критичних температур. Що буде, якщо використовувати гаджети у зливу, зрозуміло. Але також не варто часто виймати телефон на морозі або забувати його на сонці.

"Літій-іонні батареї бояться холоду, — каже майстер. — Тобто, якщо залишити телефон на ніч у машині, він втратить пристойну частку своєї місткості".

Забивати пам'ять

Рідкісний перфекціоніст вчасно сортує фото і відео і видаляє непотрібні програми. Зазвичай користувач згадує, коли система кричить, що пам'яті на пристрої недостатньо. Щоб уникнути цього, можна поставити нагадування в календарі та періодично присвячувати кілька хвилин звільненню пам'яті телефону.

Ремонтувати самостійно

Часто замовники, коли смартфон глючить, намагаються це виправити, змінюють налаштування та скидають до заводських – дані видаляються. Або, начитавшись форумів, встановлюють неперевірені програми та дають доступ до особистої інформації шахраям.

Раніше "Телеграф" розповідав, як у жодному разі не можна заряджати телефон. Одне просте правило допоможе уникнути поломки телефону.