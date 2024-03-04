Смартфон прослужит еще много лет, если этого не делать: 6 привычек, которые вредят устройству

Гаджет больше не будет глючить

В мире, где смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, сохранность этих устройств в отличном состоянии становится приоритетом для многих пользователей. Но не все знают, что наносит ущерб телефону.

"Телеграф" разобрался от чего может испортиться устройство. Для сохранения телефона в идеальном состоянии рекомендуется избегать этих привычек и соблюдать правила осторожного использования техники.

Носить без чехла

Самая частая причина обращения в сервисный центр – физические повреждения смартфона. Предугадать падение телефона невозможно, а результат такого неудобства – мятый корпус, разбитый экран, в худшем случае – серьезный ремонт внутренних модулей или вообще невозможность восстановить технику.

Чтобы свести последствия неосторожного обращения к минимуму, придумали специальные чехлы и защитные пленки. Эти аксессуары лучше покупать вместе с покупкой гаджета, сразу наклеить защитное стекло на экран и надеть противоударный чехол. От падения они не уберегут, но возьмут на себя часть удара.

По опыту специалистов сервиса защитное стекло спасает в 15-20% случаев, остальные – это разбитый дисплей. Здесь все зависит от модели телефона и вашего везения. Иногда выгоднее каждый раз менять экран, чем тратиться на стекло.

Брать с собой в ванную

Пользоваться смартфоном, лежа в ванночке, особенно когда он на зарядке, просто опасно – не только для смартфона, но и для вашей жизни.

Влага – вторая по популярности причина поломки. Впустили в лужу, пролили стакан горячего кофе – даже в этом случае масштабы и стоимость ремонта могут оказаться впечатляющими.

"Зимой, бывает, бросают телефоны в сугробы — равносильно тому, чтобы уронить в воду, тоже влажная", — делится опытом мастер по ремонту смартфонов.

Часто заряжать

Многие оставляют телефон на зарядке на всю ночь, не обращая внимания на уровень заряда, и подкармливают смартфон даже когда там осталось более 50%. Конечно, это не слишком полезно для аккумулятора.

Однако в некоторых моделях существует встроенная защита: когда батарея подходит к полному заряду, телефон просто прекращает ее заряжать.

Считается, что после покупки смартфона, его нужно 2-3 раза полностью разрядить и зарядить. Однако такая практика – наследие никель-кадмиевых аккумуляторов, а не литий-ионных, которые сейчас используются. Современные смартфоны нет смысла разряжать до полного отключения – на увеличение емкости аккумулятора это не влияет.

Держать на солнце или на морозе

Опасно подвергать смартфон воздействию критических температур. Что будет, если использовать гаджеты в ливне, понятно. Но также не следует часто вынимать телефон на морозе или забывать его на солнце.

"Литий-ионные батареи боятся холода, – говорит мастер. – То есть, если оставить телефон на ночь в машине, он потеряет приличную долю своей емкости".

Забивать память

Редкий перфекционист вовремя сортирует фото и видео и удаляет ненужные приложения. Обычно об этом пользователь вспоминает, когда система кричит, что памяти на устройстве недостаточно. Чтобы этого избежать, можно поставить напоминание в календаре и периодически посвящать несколько минут освобождению памяти телефона.

Ремонтировать самостоятельно

Часто заказчики, когда смартфон глючит, пытаются это исправить, изменяют настройки и сбрасывают заводские – данные удаляются. Или начитавшись форумов, устанавливают непроверенные программы и дают доступ к личной информации мошенникам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как ни в коем случае нельзя заряжать телефон. Одно простое правило поможет избежать поломки телефона.