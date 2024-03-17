Не робіть так ніколи: який спосіб із зарядкою телефону може призвести до пожежі

Гаджети на зарядці загоряються вкрай рідко, але все ж таки такий ризик існує і про нього важливо знати

Користувачі смартфонів часто перед сном читають новини або грають в ігри на смартфоні та вкінці кладуть його поруч, попередньо поставивши на зарядку. Але, така звичка може мати небезпечні наслідки.

Про це пише Electrical Safety First. За словами експертів, звичка заряджати гаджети на дивані або ліжку може спричинити лихо у вигляді пожежі.

Фахівці пишуть, що важливо, аби телефон під час заряджання лежав на чомусь твердому. Наприклад, на столі або тумбочці, але точно не на м’яких меблях.

Це пов’язано з тим, що під час зарядки батарея мобільного пристрою серйозно нагрівається, через що матеріал під гаджетом також піддаватиметься нагріванню.

До того ж випадково смартфон може під час зарядки опинитися під подушкою або ковдрою, а в такій ситуації гаджет, що знаходиться в безповітряному середовищі, може повністю вийти з ладу.

Гаджети на зарядці загоряються вкрай рідко, але все ж таки такий ризик існує і про нього важливо знати. Окрім цього, необхідно пам'ятати, що повне розряджання батареї смартфона негативно позначиться на його роботі у довгостроковій перспективі.

Сучасні телефони оснащені функцією нагадування користувачам про необхідність заповнення запасу батареї. Включається вона, як правило, на 20% заряду.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна розмовляти по телефону під час його заряджання. Експерти стверджують, що це пов'язано з ризиком пошкодження гаджета.