Не поступайте так никогда: какой способ с зарядкой телефона может привести к пожару

Гаджеты на зарядке загораются крайне редко, но все же такой риск существует и о нем важно знать

Пользователи смартфонов часто перед сном читают новости или играют в игры на смартфоне и в конце кладут его рядом, предварительно поставив на зарядку. Но такая привычка может иметь опасные последствия.

Об этом пишет Electrical Safety First. По словам экспертов, привычка заряжать гаджеты на диване или кровати может повлечь за собой беду в виде пожара.

Специалисты пишут, что важно, чтобы телефон во время зарядки лежал на чем-то жестком. Например, на столе или тумбочке, но точно не на мягкой мебели.

Это связано с тем, что при зарядке батарея мобильного устройства серьезно нагревается, поэтому материал под гаджетом также будет подвергаться нагреванию.

К тому же случайно смартфон может во время зарядки оказаться под подушкой или одеялом, а в такой ситуации находящийся в безвоздушной среде гаджет может полностью выйти из строя.

Гаджеты на зарядке загораются очень редко, но все же такой риск существует и о нем важно знать. Кроме этого, необходимо помнить, что полное разряжение батареи смартфона отрицательно скажется на его работе в долгосрочной перспективе.

Современные телефоны оснащены функцией напоминания о необходимости заполнения запаса батареи. Включается она, обычно, на 20% заряда.

Ранее Телеграф писал, почему нельзя разговаривать по телефону во время его зарядки. Эксперты утверждают, что это связано с риском повреждения гаджета.