Батарея телефону почала розряджатися швидше: у чому причина і що з цим робити

Жоден пристрій не працюватиме вічно

Кожен користувач телефонів рано чи пізно може зіткнутися з тим, що батарея його пристрою більше "не тримає" заряд, як у минулі дні. Тому так чи інакше порушується питання, а чи можна якось цьому запобігти?

Якщо ви хочете отримати коротку відповідь, то вона звучатиме як "ні, не можна". Однак деградацію батареї можна уповільнити і "Телеграф" розповість як саме.

Трохи теорії: Найбільш популярними зараз є літій-іонні батареї, які працюють за принципом руху іонів літію між анодом та катодом. Іони переміщуються через електроліт з катода в анод під час заряджання та у зворотному напрямку під час споживання заряду. Кожен цикл зарядки і розрядки поступово зношує матеріал батареї, що знижує її максимальну ємність. Літій-іонні батареї розраховані на 300-500 таких циклів, після чого деградація починає відбуватися швидше.

Причини швидкої деградації зазвичай пов’язані з недбалою експлуатацією, а тому щоб швидше вбити батарею треба лише:

перегрівати пристрій, щоб порушити властивості електроліту;

постійно розряджати батарею "у нуль" або заряджати до 100%;

використовувати неоригінальні пристрої, які не призначені для заряджання пристрою.

Відповідно, щоб продовжити термін роботи вашої батареї, необхідно не робити нічого зі списку вище, а також вчасно оновлювати програмне забезпечення телефону та вмикати енергоощадний режим, коли вам не потрібна висока продуктивність.

Це допоможе вашому пристрою прослужити довше, проте все одно не зробить вашу батарею вічною. Якщо ви помітили, що:

телефон розряджається швидше;

зарядка займає довше, ніж звичайно;

пристрій вимикається навіть за наявності заряду.

То це вірні ознаки того, що ресурс батареї добігає кінця і вам час задуматися про її заміну. Загалом більшість виробників рекомендує зробити заміну, якщо ємність падає нижче 80%.

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