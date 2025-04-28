Працювала лікарем, а потім пішла у політику: якою була у молодості Марина Порошенко

Марина тривалий час присвячувала себе родині

П'ятий президент України Петро Порошенко перебуває у шлюбі з дружиною Мариною понад 40 років. Нещодавно жінка подала позов до суду щодо розподілу майна з чоловіком-політиком. Це породило чимало кумедних мемів.

"Телеграф" розкаже, що відомо про Марину Порошенко та її шлюб з колишнім українським президентом.

Що відомо про Марину Порошенко

Марина народилась у 1962 році в Києві. Її батько був заступником міністра охорони здоров'я УРСР, а мати працювала на заводі "Арсенал". Здобувала освіту в Київському медичному інституті. Після закінчення вишу Порошенко працювала лікаркою в кардіологічному відділенні Жовтневої клінічної лікарні у столиці.

Марина Порошенко з батьком, фото з мережі

Певний час Марина була помічницею нардепа Віктора Короля на громадських засадах. Упродовж 2 років навчалась у Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв. Після цього вона отримала кваліфікацію "мистецтвознавець-експерт".

Марина Порошенко, як і її чоловік, пішла у політику

У 2014 році Марина була помічницею депутата-мажоритарника з Вінниці Григорія Заболотного на громадських засадах. У 2016-2020 роках дружина Порошенка входила до Ради з питань розвитку музейного комплексу "Мистецький арсенал". Упродовж року вона очолювала Український культурний фонд.

У 2020 році Порошенко пройшла у депутати Київської міської ради від "Європейської Солідарності".

Шлюб з Петром Порошенком

Марина та Петро Порошенки познайомилися на студентській дискотеці. Марина розповідала, що закохалась одразу. Пожвавило інтерес й те, що Порошенко мав звання майстра спорту з вільної боротьби та дзюдо.

Марина і Петро Порошенки у молодості, фото "УП"

Згодом Марину та Петра відправили разом в колгосп на збір урожаю. Тоді вони почали зустрічатися. Жінка згадувала, що часто допізна залишалась розмовляти з Петром біля її будинку.

"Це було так романтично… У мене був жорсткий режим, о 22:00 мені потрібно бути вдома. У цей час ми зайшли під будинок, я показалася мамі, а потім ми стояли під балконом до першої ночі і пізніше — було дуже важко розлучатися", — ділилась вона.

Марина і Петро Порошенки у молодості, фото з мережі

Через рік пара вирішила побратися, однак Порошенку надіслали повістку з військкомату, тож йому довелося йти в армію. Петра відпустили з війська лише на 10 днів, аби відзначити весілля. Жінка згадувала, що їхні тати познайомилися перед самою реєстрацією шлюбу.

"Наші татусі познайомилися перед РАГСом. Це виглядало безглуздо: тато простягнув руку і сказав: "Переведенцев". Батько Петра теж простягнув руку: "Дуже приємно, Порошенко". Ми часто згадуємо цей момент", — казала Марина.

Марина і Петро Порошенки разом 40 років, фото з мережі

У подружжя з'явилось четверо дітей: Олексій, Євгенія, Олександра та Михайло. За попередньою інформацією, всі вони живуть у Лондоні. Олексій разом з дружиною дистанційно керують агрокомпаніями в Україні, Михайло навчається на фінансового аналітика, а Олександра працює радником у консалтинговій компанії. Натомість Євгенія наразі не працює.

Марина і Петро Порошенки з дітьми, фото з мережі

Родина Петра Порошенка, фото з мережі

Тривалий час Марина присвячувала себе сім'ї та вихованню дітей, тож вона припинила працювати кардіологом. Коли Порошенка обрали президентом, жінка отримала статус першої леді. Тоді вона почала часто з'являтися на публіці з чоловіком і супроводжувати його на різних заходах. Марина навіть сама пішла у політику, ставши депутатом Київради. Зараз вона продовжує там працювати та займається соціальними ініціативами.

Марина Порошенко є депутаткою Київради, фото з мережі

Марина Порошенко часто з'являється на публіці, фото з мережі

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