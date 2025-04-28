Оціночна вартість виробника "Моршинської" за півтора року подвоїлась та сягнула майже 6 млрд грн

Оновлена вартість заарештованих корпоративних прав компаній групи IDS Ukraine, зокрема ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", сумарно становить 5,8 млрд грн .

Про це повідомили представники однієї із компаній-акціонерів української IDS Ukraine "Black Waters Limited" під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), де розглядається позов Міністерства юстиції про вилучення корпоративних прав компаній у дохід держави. Адвокати вказаної компанії подали до суду звіти з оцінки та рецензії до них.

Вартість корпоративних прав, згідно з оцінкою, поданої до ВАКС, більш ніж у чотири рази перевищує ту, яку отримало Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2023 році. АРМА обирало управителя для переданих їй заарештованих корпоративних прав ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар", спираючись на звіт з оцінки маловідомого оцінювача, який без жодних даних з боку компаній оцінив їх в сумі 1,4 млрд грн. Тоді як незалежна оцінка, проведена паралельно ще у 2023 році, ще тоді фіксувала вартість IDS Ukraine на рівні 3 млрд грн — це удвічі перевищувало оцінку АРМА, зараз сума складає 5,8 млрд грн.

Згідно з проведеною на початку 2025 року оцінкою, актуальна вартість заарештованих корпоративних прав є такою:

ПрАТ "МЗМВ "Оскар" — 2,8 млрд грн, або $ 68 млн, що удвічі перевищує оцінку АРМА, зроблену у 2023 році;

ПрАТ "ІДС" — 3 млрд грн, або майже $ 75 млн, що утричі більше за оцінку АРМА.

Зростання оціночної вартості пояснюється в тому числі суттєвим покращенням бізнес-показників компанії: у 2024 році вона досягла рівня виторгу 6,8 млрд грн, сплативши 1,15 млрд грн податків.

4 квітня поточного року АРМА оголосило новий конкурс з вибору управителя корпоративними правами ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "ОСКАР", а 17 квітня закінчився термін подачі конкурсних пропозицій учасниками конкурсу з проведення оцінки вартості корпоративних прав вказаних компаній.

Раніше IDS Ukraine неодноразово наголошувала на необхідності об'єктивної та законної оцінки вартості заарештованих корпоративних прав в рамках процесів, що відбуваються в АРМА, а також висловлювала публічні заклики до АРМА звернутись до компанії належним чином для отримання необхідних для проведення оцінки даних та документів, якими володіє лише сама компанія і яких немає в публічному доступі.

Як відомо, зараз ВАКС розглядає позов Міністерства юстиції України про стягнення корпоративних прав компаній групи в дохід держави.