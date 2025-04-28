Оціночна вартість виробника "Моршинської" за півтора року подвоїлась та сягнула майже 6 млрд грн
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Оновлена вартість заарештованих корпоративних прав компаній групи IDS Ukraine, зокрема ПрАТ "Індустріальні дистрибуційні системи" та ПрАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", сумарно становить 5,8 млрд грн.
Про це повідомили представники однієї із компаній-акціонерів української IDS Ukraine "Black Waters Limited" під час чергового засідання Вищого антикорупційного суду України (ВАКС), де розглядається позов Міністерства юстиції про вилучення корпоративних прав компаній у дохід держави. Адвокати вказаної компанії подали до суду звіти з оцінки та рецензії до них.
Вартість корпоративних прав, згідно з оцінкою, поданої до ВАКС, більш ніж у чотири рази перевищує ту, яку отримало Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2023 році. АРМА обирало управителя для переданих їй заарештованих корпоративних прав ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "Оскар", спираючись на звіт з оцінки маловідомого оцінювача, який без жодних даних з боку компаній оцінив їх в сумі 1,4 млрд грн. Тоді як незалежна оцінка, проведена паралельно ще у 2023 році, ще тоді фіксувала вартість IDS Ukraine на рівні 3 млрд грн — це удвічі перевищувало оцінку АРМА, зараз сума складає 5,8 млрд грн.
Згідно з проведеною на початку 2025 року оцінкою, актуальна вартість заарештованих корпоративних прав є такою:
- ПрАТ "МЗМВ "Оскар" — 2,8 млрд грн, або $ 68 млн, що удвічі перевищує оцінку АРМА, зроблену у 2023 році;
- ПрАТ "ІДС" — 3 млрд грн, або майже $ 75 млн, що утричі більше за оцінку АРМА.
Зростання оціночної вартості пояснюється в тому числі суттєвим покращенням бізнес-показників компанії: у 2024 році вона досягла рівня виторгу 6,8 млрд грн, сплативши 1,15 млрд грн податків.
4 квітня поточного року АРМА оголосило новий конкурс з вибору управителя корпоративними правами ПрАТ "ІДС" та ПрАТ "МЗМВ "ОСКАР", а 17 квітня закінчився термін подачі конкурсних пропозицій учасниками конкурсу з проведення оцінки вартості корпоративних прав вказаних компаній.
Раніше IDS Ukraine неодноразово наголошувала на необхідності об'єктивної та законної оцінки вартості заарештованих корпоративних прав в рамках процесів, що відбуваються в АРМА, а також висловлювала публічні заклики до АРМА звернутись до компанії належним чином для отримання необхідних для проведення оцінки даних та документів, якими володіє лише сама компанія і яких немає в публічному доступі.
Як відомо, зараз ВАКС розглядає позов Міністерства юстиції України про стягнення корпоративних прав компаній групи в дохід держави.