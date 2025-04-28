Росіяни запустили ракети: по Україні оголошено повітряну тривогу

В одному з регіонів "шахеди" атакують дві години

Повітряна тривога в Україні оголошена 28 квітня. Росіяни з ночі кошмарять "шахедами", а зранку навіть запустили ракети в бік Київщини та Кривого Рогу.

Про це повідомляють моніторингові канали. Спочатку було оголошено про повітряну тривогу о 11:08, згодом вказали, що у Криму були виходи балістичних ракет.

Також було заявлено, що ракети о 11:10 вже не фіксувались. Але була загроза для Київщини та Кривого Рогу.

Окрім цього, вибухи були у Черкаській області. Там фіксували "шахеди".

У місцевих пабліках написали, що Черкаси під масованою атакою шахедів. В місті пролунало близько 10 вибухів. Атака продовжується вже понад 2 години.

В Україні чи не щодня лунають сигнали повітряної тривоги. Більшість українців вже звикли до неприємного сигналу, а хтось взагалі припинив звертати на нього увагу.

"Телеграф" розповість, скільки часу мають українці, щоби сховатися після повітряної тривоги, як місце запуску впливає на час прильоту ракети та скільки в середньому летять різні типи крилатих ракет.

Росія випускає по території України балістичні та крилаті ракети. Найчастіше у звітах Генштабу фігурують кілька типів ракет:

Іскандер-М – балістична, сучасна ракета;

Калібр – крилата ракета морського базування;

Онікс – крилата морського та берегового базування;

Іскандер-К – крилата наземного базування;

ракети Х-101 та Х-555 – крилаті повітряного базування.

Загалом, ймовірний час прильоту ракети після повітряної тривоги – від 10 до 30 хв.

Раніше "Телеграф" писав, що вибухи у Києві лунали з 23 на 24 квітня. Росіяни били по столиці крилатими ракетами "Калібр" з Чорного моря, безпілотниками, а також вдарили балістикою.