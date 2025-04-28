Майже довічне? Скільки Янукович має відсидіти в тюрмі

Перша судимість була ще у 17 років

Експрезидент втікач Віктор Янукович отримав черговий тюремний строк. Цього разу його судили за незаконне переправлення через кордон та підбурювання до дезертирства.

Про це повідомив Офіс Генпрокурора. Водночас "Телеграф" вирішив з'ясувати, яка загальна тривалість вироків Януковича.

Зауважимо, що 28 квітня 2025 року ексрезидент отримав 15 років позбавлення волі за рішенням Подільського районного суду Києва. Януковича засудили за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 КК України).

Скільки всього тюремного строку отримав Янукович

Експрезидента у 2019 році було заочно засуджено за держзраду. Тоді Оболонський районний суд Києва призначив йому 13 років позбавлення волі. Янковича було визнано винним у сприянні незаконної анексії Криму Росією. Він звернувся до очільника РФ Володимира Путіна з проханням ввести російську армію в Україну.

Окрім цього Янукович має й ранні судимості в юному віці. Так, у 1967 році 17-річного Януковича засудили до 3 років тюрми через пограбування. Вже у 1970 він був повторно засуджений за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Проте через 8 років це рішення скасував Донецький обласний суд через "відсутність складу злочину".

Тобто загальний строк актуальних судимостей Януковича складає 28 років, а якщо враховувати усі вироки судів — 31 рік. Але з 2019 року експрезидента судять заочно, адже він втік з України. Зауважимо, що Януковичу наразі 74 роки, тобто якби він відбував покарання в Україні — це був би довічний строк.

Раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд має "чайний будиночок" Януковича в Криму.