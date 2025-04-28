Для водіїв вигадали новий штраф: за що доведеться заплатити 34 тисяч гривень

Водії з "прямотоками" можуть заплатити чималі гроші, якщо нардепи підтримають ідею

Гучні мотори можуть залишитися в минулому. В Україні пропонують штрафувати водіїв за перевищення рівня шуму транспортним засобом. Штрафи чималі — за перше порушення 17 тисяч гривень, за друге — 34 тисячі гривень та втрата прав на керування авто до пів року. Перший штраф пропонують дати можливість накладати поліції, другий — через суд.

Наразі ця пропозиція — законопроєкт. Його понад рік тому, в лютому 2024 року включили до порядку денного, тож розгляд може початися будь-коли. В пояснювальній записці сказано, що боротьба з "тюнінгом" авто та мотоциклів особливо актуальна під час воєнного стану і загалом такий шум викликає невдоволення суспільства.

Законопроєкт про штрафи за шумні авто

"Під час воєнного стану такі шумові звуки є схожими на звуки ворожих безпілотних летальних апаратів (Шахедів), дронів та створюють уявлення про авіаційну і ракетну небезпеку, відволікаючи Збройні Сили України та правоохоронців", — йдеться в тексті. Серед ініціаторів законопроєкту — нардепи від партій "Слуга народу" (переважно), "Батьківщина", депутатська група "ДОВІРА".

Раніше "Телеграф" розповідав про інший законопроєкт, який спрямований на користь підлітків. Пропонується ввести штрафи за вживання енергетиків. Якщо дитині немає 16 років — відповідальність на батьках.