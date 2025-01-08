Чому ваш телефон не заряджається: 10 основних причин

Деякі причини можна усунути в домашніх умовах

Уявіть ситуацію: телефон розрядився, ви берете кабель зарядного пристрою, підключаєте його до живлення і… нічого. Ситуація неприємна і може статися з кожним, але не поспішайте панікувати.

У деяких моментах виправити проблему можна не виходячи з дому. "Телеграф" розповідає про 10 основних причин того, чому телефон не заряджається і як це виправити.

Перша проблема може бути не в зарядці, а в несправній розетці або іншому джерелі живлення. Наприклад, USB-вихід комп’ютера не видає достатньої напруги, щоб заряджання почалося. У цьому випадку інше джерело живлення може допомогти розв'язати проблему.

Друга причина може полягати у проблемах із зарядним кабелем. Огляньте його на предмет механічних ушкоджень — зламів, розривів, оголених проводів тощо. Якщо вони є, то є велика ймовірність, що ви тільки що знайшли джерело проблеми.

Третя причина може зводитися до пошкодження безпосередньо адаптера ("блочка"), оскільки вони схильні виходити з ладу через стрибки напруги або перегріву. У разі виходу з ладу кабелю та адаптера вам доведеться їх замінити, без цього тут ніяк.

Навздогін до попередніх двох причин, четверта може виникнути, якщо зарядний пристрій не рідний. Дешеві зарядки можуть подавати нестабільну напругу або не бути призначеними для вашої моделі, що призводить до проблем із зарядкою.

П’ята причина може бути пов’язана із забрудненням порту пилом, брудом або ворсинками. Сміття може блокувати контакти та не давати телефону зарядитися, а тому його можна спробувати прибрати тонким предметом на зразок зубочистки або пензлика. Не використовуйте для цього металеві голки, оскільки вони можуть подряпати контакти.

Шоста причина — пошкодження порту через тривалу або недбалу експлуатацію. Якщо він розхитався або на ньому видно фізичні ушкодження, треба звернутися до сервісного центру.

Сьома причина є актуальною для старих пристроїв і пов’язана з поступовим зносом батареї. Спробуйте залишити телефон підключеним до мережі на 20-30 хвилин, навіть якщо індикатор не увімкнувся. Якщо після цього нічого не відбувається, телефон доведеться нести в ремонт.

Восьма причина пов’язана з програмними збоями, які рідко, але трапляються. В цьому випадку система просто не розпізнала підключену зарядку. Перезавантажте телефон, оновіть прошивку або скиньте установки, щоб позбавитися проблеми.

Дев’ята причина — спрацювання захисту через попадання вологи. Щоб позбавитися її, необхідно дати телефону висохнути, але фен для прискорення процесу використовувати не варто.

Ну і нарешті десята причина може полягати у спрацьовуванні захисту через перегрівання телефону, що є актуальним у літні дні або якщо пристрій лежить біля батареї. У цьому випадку дайте пристрою охолонути.

Якщо ви перевірили все вищезгадане, але телефон все ще не заряджається, проблема може бути пов’язана з внутрішніми пошкодженнями акумулятора, материнської плати або ланцюгів живлення.

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