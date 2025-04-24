Сьогодні це просто гастрономічна "машина часу": чому вам варто відвідати Володимирський ринок у Києві

"Телеграф" розповідає про історію, культурне значення та смачні традиції одного з найстаріших ринків столиці

Володимирський ринок — це не просто торговий майданчик у центрі Києва, а справжній живий музей міської історії, який веде свій початок з XIX століття. Його унікальна доля тісно пов’язана з розвитком столиці, архітектурними експериментами та гастрономічними традиціями, що зберігаються й розвиваються й досі.

Володимирський ринок — це унікальне поєднання історії, архітектури і гастрономії. Його варто хоч раз відвідати кожному, хто хоче відчути справжній дух Києва.

Історичні початки та трансформації

Перші торгові ярмарки біля церкви святого князя Володимира виникли ще у 1830-х роках у районі, який тоді називали "Нова Забудова". Саме церква дала назву майбутньому ринку, який офіційно заснували 1 грудня 1888 року Київською міською управою. Тоді ринок розташовувався на місці сучасного Палацу "Україна" — символу радянської епохи, що згодом змінив обличчя району.

У 1936 році радянська влада зруйнувала Володимирську церкву, але ринок зберіг свою популярність і статус важливого торгівельного центру. У 1960 році було ухвалено рішення перенести ринок на сучасну локацію — на вулицю Горького, тепер Антоновича, де за три роки зведено унікальну будівлю критого ринку у стилі конструктивного модерну.

Архітектура конструктивізму

Нова будівля Володимирського ринку, створена архітекторами К. С. Фельдманом, Г. К. Ратушинським та інженером Л. Г. Дмитрієвим, стала справжнім інноваційним проєктом свого часу. Вона поєднує в собі інтернаціональний стиль, що зародився наприкінці XIX століття, з функціоналізмом — ідеєю максимальної зручності та раціональності для торгівлі.

Ринок має площу понад 3 тисячі квадратних метрів із 485 критими торговими місцями та понад 400 відкритими. Особливістю будівлі є дах у вигляді трикутних вантових оболонок, що опускаються до центру, а також скляні фасади, які наповнюють простір природним світлом. У підвалі розташовані 19 холодильних камер і спеціальні приміщення для зберігання м’яса та інших продуктів, що робить ринок надзвичайно сучасним навіть за сьогоднішніми стандартами.

Гастрономічний калейдоскоп і культурна спадщина

Володимирський ринок — це не лише місце для покупок, а й культурний феномен. Тут можна знайти продукти, які вживали кияни понад сто років тому, а також новинки сучасної гастрономії. З 2021 року на ринку проводять унікальні гастроекскурсії "Спробуй історію Києва на смак", де розповідають про традиції святкувань, історію появи різних продуктів на столі киян, а також про важливі історичні події, що впливали на харчування, зокрема період Голодомору.

Ці екскурсії допомагають відчути дух міста через призму смаків і ароматів, що зберігаються на прилавках ринку. Вони розкривають, як змінювалися гастрономічні вподобання киян від пізньої імперської доби до сьогодення.

Сучасний статус і значення

Сьогодні Володимирський ринок продовжує працювати щодня, крім понеділка, з 7:00 до 19:00, пропонуючи широкий асортимент продовольчих і непродовольчих товарів. Його зручне розташування в Голосіївському районі, на перетині вулиць Антоновича, Німецької та Володимиро-Либідської, робить його одним із найпопулярніших місць для покупок у столиці. Архітектурна унікальність, багатюща історія та живі традиції роблять Володимирський ринок не просто торговим центром, а справжньою пам’яткою міського життя Києва, що зберігає і примножує культурну спадщину міста.

Раніше "Телеграф" розповідав про ринок, який був символом старого Києва. Як на цей базар вплинула залізниця і що зараз на його місці.