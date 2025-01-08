Почему ваш телефон не заряжается: 10 главных причин

Некоторые причины можно устранить в домашних условиях

Представьте ситуацию: телефон разрядился, вы берете кабель зарядного устройства, подключаете его к питанию и… ничего. Ситуация неприятная и может случиться с каждым, но не спешите паниковать.

В некоторых моментах, исправить проблему можно не выходя из дома. "Телеграф" рассказывает о 10 основных причинах того, почему телефон не заряжается и как это исправить.

Первая проблема может быть не в зарядке, а в неисправной розетке или в другом источнике питания. Например, USB-выход вашего компьютера не выдает достаточное напряжение, чтобы зарядка началась. В этом случае другой источник питания может помочь решить проблему.

Вторая причина может заключаться в проблемах с зарядным кабелем. Осмотрите его на предмет механических повреждений — изломов, разрывов, оголенных проводов и т.д. Если они есть, то есть большая вероятность, что вы только что нашли источник проблемы.

Третья причина может сводиться к повреждению непосредственно адаптера ("блочка"), поскольку они склонны выходить из строя из-за скачков напряжения или перегрева. В случае выхода из строя кабеля и адаптера вам придется их заменить, без этого тут никак.

Вдогонку к предыдущим двум причинам, четвертая может возникнуть, если зарядное устройство не родное. Дешевые зарядки могут подавать нестабильное напряжение или вовсе не быть предназначенными для вашей модели, что приводит к проблемам с зарядкой.

Пятая причина может быть связана с загрязнением порта пылью, грязью или ворсинками. Мусор может блокировать контакты и не давать телефону зарядиться, а потому его можно попытаться убрать тонким предметом вроде зубочистки или кисточки. Не используйте для этого металлические иглы, так как они могут поцарапать контакты.

Шестая причина — повреждения порта из-за длительной или небрежной эксплуатации. Если он расшатался или на нем видны физические повреждения, то надо обратиться к сервисному центру.

Седьмая причина актуальна для старых устройств и связана с постепенным износом батареи. Попробуйте оставить телефон подключенным к сети на 20-30 минут, даже если индикатор не включился. Если после этого ничего не происходит — телефон придется нести в ремонт.

Восьмая причина связана с программными сбоями, которые редко, но случаются. В этом случае система просто не распознала подключенную зарядку. Перезагрузите телефон, обновите прошивку или сбросьте настройки, чтобы избавиться от проблемы.

Девятая причина — срабатывание защиты из-за попадания влаги. Чтобы избавиться от нее, необходимо дать телефону высохнуть, но фен для ускорения процесса использовать не стоит.

Ну и наконец десятая причина может заключаться в срабатывании защиты из-за перегрева телефона, что актуально в летние дни или если устройство лежит возле батареи. В этом случае дайте устройству остыть.

Если вы проверили всё вышеперечисленное, но телефон всё ещё не заряжается, проблема может быть связана с внутренними повреждениями аккумулятора, материнской платы или цепей питания. В таком случае лучше обратиться в авторизованный сервисный центр для диагностики.

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