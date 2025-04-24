Ініціатива "Контракт 18–24" розширилася: що змінилося і які бригади долучились

Список бригад значно розширили

У рамках ініціативи "Контракт 18–24", спрямованої на залучення молоді до лав Збройних Сил України, перелік підрозділів, з якими можна підписати контракт, збільшився до 24 бригад. Одночасно розширено і перелік бойових спеціальностей, доступних для кандидатів віком від 18 до 24 років.

Про це "Телеграфу" повідомив начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Як пояснили в Полтавському обласному ТЦК, розширення проєкту до 24 бойових бригад дає змогу більшій кількості молоді обрати підрозділ, який відповідає їхнім навичкам і мотивації.

Бригади-учасниці проєкту:

Початкові 6 бригад:

72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців

95-та окрема десантно-штурмова бригада

38-ма окрема бригада морської піхоти ВМС ЗСУ

28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу

10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс"

92-га окрема штурмова бригада імені Івана Сірка

Наступні 10 бригад, додані згодом:

3-тя окрема штурмова бригада

24-та окрема механізована бригада

93-тя окрема механізована бригада

30-та окрема механізована бригада

128-ма окрема гірсько-штурмова бригада

36-та окрема бригада морської піхоти

39-та окрема бригада берегової оборони 30-го корпусу морської піхоти

25-та окрема повітряно-десантна бригада

80-та окрема десантно-штурмова бригада

59-та окрема штурмова бригада

Нові 8 бригад, додані у 2025 році:

47-ма окрема механізована бригада "Маґура"

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи

3-тя окрема танкова Залізна бригада

82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада

34-та окрема бригада берегової охорони

103-тя окрема бригада територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького

108-ма окрема бригада територіальної оборони

127-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ

Як уточнив майор Істомін, до початкового переліку посад (стрілець, снайпер, розвідник тощо) додалися ще дев’ять спеціальностей, зокрема: кулеметник-розвідник, старший навідник, розвідник-оператор та інші.

У Полтавській області всі охочі можуть звернутися до ТЦК та СП для отримання консультації щодо вибору посади та бригади.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що контрактна ініціатива уряду, спрямована на залучення молоді віком від 18 до 24 років до Збройних сил, зазнала критики з боку військових Третьої штурмової бригади. На їхню думку, затверджений Кабінетом Міністрів порядок укладання контрактів порушує принципи законності та є дискримінаційним.