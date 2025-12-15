Гвинтівка з "мозком": як дешева ізраїльська технологія може допомогти збивати російські дрони

Система Arbel інтегрується у гвинтівки та кулемети і перетворює на "вбивць дронів"

Європейські армії дедалі активніше вивчають технології, які дозволяють використовувати звичайну стрілецьку зброю для знищення безпілотників. Інтерес зростає на тлі війни Росії проти України, де дрони стали одним із ключових елементів сучасного поля бою — FPV-дрони загрожують не тільки військовим, а й цивільним.

Про це повідомив ізраїльський виробник озброєнь Israel Weapon Industries (IWI), коментуючи попит на свою систему Arbel — мініатюрний комп’ютер, який інтегрується у штурмові гвинтівки та легкі кулемети й допомагає солдатам точніше вражати рухомі повітряні цілі.

За даними компанії, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році щонайменше 10 європейських країн або вже придбали цю технологію, або перебувають на етапі активного розгляду. Назви країн виробник не розкриває.

Як працює система Arbel

Система Arbel — це компактний комп’ютерний модуль, який додається до стрілецької зброї. Вона аналізує рухи зброї, стабільність стрільця та тиск на спусковий гачок, а також самостійно визначає оптимальний момент для пострілу. Здебільшого вона ефективна проти FPV, які все частіше літають на оптоволокні і краще опираються засобам РЕБ.

Система Arbel

Після активації солдат утримує спусковий гачок, тоді як система автоматично здійснює постріли в моменти, коли ймовірність ураження цілі є найвищою. За словами представника IWI, Arbel дозволяє збивати дрони на відстані до 450 метрів удень і приблизно до 200 метрів уночі.

Система працює від батареї та додає близько 400/900 грамів ваги до зброї. Вартість виробник не розкриває, але зазначає, що рішення є відносно недорогим у порівнянні з іншими засобами протидії дронам.

"Революційна інтеграція комп'ютера, вбудованого в стрілецьку зброю компенсує та пом'якшує типові для бойових ситуацій помилки при стрільбі: важке дихання, втома, стрес, здригання. Значно підвищує ефективність і летальність, збільшуючи ймовірність влучання в статичні та рухомі цілі у 2-3 рази", — йдеться на сайті виробника. Розробники обіцяють автономну роботу пристрою до 50 годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на полі бою в Україні стають ще більш потрібними наземні роботизовані комплекси. У 2026 йтиметься про десятки тисяч.