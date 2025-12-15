Винтовка с "мозгом": как дешевая израильская технология может помочь сбивать российские дроны

Система Arbel интегрируется в винтовки и пулеметы и превращает в "убийц дронов"

Европейские армии все активнее изучают технологии, позволяющие использовать обычное стрелковое оружие для уничтожения беспилотников. Интерес растет на фоне войны России против Украины, где дроны стали одним из ключевых элементов современного поля боя — FPV-дроны угрожают не только военным, но и гражданским.

Об этом сообщил израильский производитель вооружений Israel Weapon Industries (IWI), комментируя спрос на свою систему Arbel — миниатюрный компьютер, который интегрируется в штурмовые винтовки и легкие пулеметы и помогает солдатам более точно поражать подвижные воздушные цели.

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году по меньшей мере 10 европейских стран либо уже приобрели эту технологию, либо находятся на этапе активного рассмотрения. Названия стран производитель не раскрывает.

Как работает система Arbel

Система Arbel – это компактный компьютерный модуль, который прилагается к стрелковому оружию. Она анализирует движения оружия, стабильность стрелка и давление на спусковой крючок и самостоятельно определяет оптимальный момент для выстрела. В большинстве своем она эффективна против FPV, которые все чаще летают на оптоволокне и лучше сопротивляются средствам РЭБ.

Система Arbel

После активации солдат удерживает спусковой крючок, тогда как система автоматически производит выстрелы в моменты, когда вероятность поражения цели является самой высокой. По словам представителя IWI, Arbel позволяет сбивать дроны на расстоянии до 450 метров днем и примерно до 200 метров ночью.

Система работает от батареи и добавляет около 400/900 г веса к оружию. Стоимость производитель не раскрывает, но отмечает, что решение относительно недорогое по сравнению с другими средствами противодействия дронам.

"Революционная интеграция компьютера, встроенного в стрелковое оружие, компенсирует и смягчает типичные для боевых ситуаций ошибки при стрельбе: тяжелое дыхание, усталость, стресс, вздрагивание. Значительно повышает эффективность и летальность, увеличивая вероятность попадания в статические и движущиеся цели в 2-3 раза", — говорится на сайте производителя. Разработчики обещают автономную работу устройства до 50 часов.

Ранее Телеграф рассказывал, что на поле боя в Украине становятся еще более нужными наземные роботизированные комплексы. В 2026 году речь пойдет о десятках тысяч.