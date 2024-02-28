На аукціон виставили заржавілий кабріолет Ferrari: його оцінили в понад мільйон доларів

Таких усього виготовили трохи більше 200 екземплярів

На продаж виставили Ferrari 250 GT Series II 1960 року випуску. Головною особливістю цього автомобіля є те, що він перебуває в напіврозібраному стані та є досить іржавим.

Відповідний лот з'явився на аукціоні Gooding&Company. Зазначається, що цей кабріолет був у власності італійського князя Алесандро Русполі та голівудського актора Роберта Вагнера, з яким це авто знімалося у фільмі "Рожева пантера". Можливо, саме з цим і пов'язана космічна сума, яку хочуть отримати за це авто — 1 000 000 — 1 300 000 доларів.

Ferrari 250 GT Series II

"Начинка" та технічна складова кабріолета Ferrari

З кузова Ferrari 250 GT здерта фарба і подекуди він проіржавів. Сидіння та двигун автомобіля зняті та зберігаються окремо. Усього таких автомобілів було створено 212 екземплярів.

1979 року один із власників вирішив відновити авто. Суперкар частково розібрали та підготували до перефарбування, проте реставрацію так і не вдалося завершити. Кабріолет простояв покинутим до 2022 року.

Салон Ferrari 250 GT Series II

Модель досить рідкісна, адже виготовили лише 212 кабріолетів Ferrari 250 GT Series II з кузовом від ательє Pininfarina. Суперкар обладнаний 3,0-літровим 240-сильним V12 і здатний розвинути 240 км/год.

Раніше "Телеграф" про те, що в Україні продають колекційний спорткар Ferrari 360. Його випустили 1999 року і хочуть за нього отримати 153 тисячі доларів.