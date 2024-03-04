Як зберегти автомобіль у разі розбитої дороги: дієві поради водіям

Постраждати в машині у разі неправильної їзди може багато чого

Погані дороги, на жаль, явище в Україні досить розповсюджене. І, хоча останнім часом ситуація дещо покращилася, все одно на 100% вони не стали ідеальними, а іноді є дорожні відрізки, які краще взагалі оминати. Утім, якщо ви вже потрапили на таку дорогу, то треба бути вкрай обережним.

Про те, що буде в разі наїзду в яму та як правильно керувати авто на поганій дорозі, йдеться в матеріалі РБК-Україна. Звісно, що на те, як ви проїдете яму або якійсь поганий відрізок на дорозі, впливає сам автомобіль, а саме: діаметр коліс, висота профіля шин, тиску в них, завантаження автомобіля і швидкість, з якою він їде. Теж саме можна сказати й про вибоїну — наскільки вона глибока та який її розмір.

Що може постраждати в авто в разі наїзду на яму

Якщо ви все ж таки в'їхали в яму, то одразу найбільший удар на себе візьме шина або дві шини одного борта. Якщо удар був досить сильний, то постраждати може й колісний диск. Якщо він легкосплавний, то обід його ламається і потребує зварювальних робіт.

Також можуть статися проблеми з підвіскою. Якщо це все ж таки сталося, то тут можуть погнутися важелі, розвалитися шарніри, а може навіть і відлетіти колесо.

Як правильно керувати авто на поганій дорозі

На незнайомвій дорозі не перевищуйте швидкість, аби ви встигли побачити яму чи якусь вибоїну. Не треба гальмувати в момент в'їзду в яму, бо тоді пошкодження шини буде гарантовано. Це треба робити за декілька метрів. Після цього треба відпустити педаль і дати передку машини піднятись, а пружинам підвіски – розправитись. Будьте обережні в момент маневрування авто, бо перерозподіл мас додатково навантажує ходову в момент зустрічі з вибоїною.

Важливу роль відіграє й тиск у шинах, який повинен бути трохи вище звичайного — 0,2-0,3 атм. Ну й звісно, заздалегідь подбайте про прокладання маршруту. Звісно, що хочеться завжди швидше об'їхати затор або просто дістатися пункта призначення, але в такому разі можна зіткнутися з поганою дорогою, яка принесе вам купу проблем. Отримати інформацію щодо якості незнайомої дороги можна на спеціалізованих сайтах або в локальних групах соцмереж.

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