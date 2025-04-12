Франція та Британія покажуть Трампу план розміщення сил в Україні: навіщо йому про це знати

П'ятнадцять країн вже запропонували надати "силам стримування" літаки, кораблі та військову техніку

Велика Британія та Франція найближчими тижнями покажуть президенту США Дональду Трампу спільний план щодо створення "сил стримування" в Україні, які будуть розміщені там після припинення бойових дій. Лондон та Париж сподіваються, що це переконає Трампа підтримати гарантії безпеки для України, надання яких Трамп всіляко намагається уникнути.

Про це повідомило видання Bloomberg із посиланням на спільну заяву, яку зробили міністр оборони Британії Джон Гілі та міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Планується, що впродовж двох тижнів буде погоджено деталі проєкту забезпечення безпеки повітряного простору, узбережжя та території України, а також надання допомоги у післявоєнному відновленні та посиленні українських Збройних сил.

Франція та Британія очікують, що активна участь Європи у післявоєнній підтримці України змусить США долучитися щонайменше у сферах розвідки, охорони кордонів і повітряної підтримки. Втім, навіть без США склад "коаліції охочих" вже виглядає солідно: окрім низки європейських країн, до ініціативи долучилися Канада, Австралія, Японія та Нова Зеландія.

П'ятнадцять країн вже запропонували надати літаки, кораблі та військову техніку. Кількість тих, хто готовий відправити наземні війська, значно менша. За словами Лекорню, усім учасникам запропоновано протягом двох тижнів надати письмові зобов'язання щодо свого внеску до "сил стримування".

З іншого боку, поки що незрозуміло, чому Париж та Лондон вважають, що Трамп погодиться надати Україні гарантії безпеки. Міністр оборони США, колишній телеведучий Піт Хегсет вже повідомив союзникам, що Трамп нібито не змінив позицію щодо відмови від гарантій безпеки для України, хоча й вітає розширення участі європейських країн.

Зазначимо, що за словами обох міністрів, сформована за участі Великої Британії та Франції "коаліція охочих" – це не ті "миротворчі сили", про які раніше говорили європейські лідери. Насамперед це дійсно будуть підрозділи, які покликані забезпечити безпеку в повітрі, на морі та на суші, та дати Україні час відновити сили, оскільки кращим фактором стримування російського режиму є могутня українська армія.

Раніше "Телеграф" писав, що Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій. Зі свого боку, Україна потребує не символічної присутності міжнародних сил, а готових до бойових дій військових від європейських країн після завершення війни з Росією.

Росія з приводу планів західних країн влаштувала традиційну істерику, малюючи "коричневі лінії". Кремль погрожує прямим військовим зіткненням з НАТО у разі появи миротворців в Україні. У Москві заявили, що не визнають жодних іноземних місій на українській території, незалежно від їхніх назв та мандатів.