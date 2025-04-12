В Україні до Великодня почали робити "божественний" манікюр: відео викликало і сміх, і гнів

В мережі обмінюються думками

Наближається Великдень, й українські майстрині почали робити незвичайний тематичний манікюр. Вони прикрашають нігті модниць маленькими іконками.

Відповідне відео з'явилося у мережі. На довгі нігті дівчини наклеєно три маленькі іконки. На інших намальовані релігійні сюжети, ніготь великого пальця прикрашено перлинками.

Манікюр викликав шквал негативних коментарів. Багато хто пише, що це негарно та навіть виглядає моторошно. Хтось задумується, як з такими нігтями можна робити щось по господарству. Також деякі коментатори вказують на те, що це не по-християнськи — розміщувати зображення Іісуса та Діви Марії на пальцях.

"Крінж", "Виглядає якось неадекватно", "Шлак", "І куди воно годне?", "Ну і хіба це нормально", "Не по-християнськи це", "Наруга", — так коментують побачене українці.

Є й іронічні коментарі. Пишуть, що це "тренд місяця".

"Треба своєму майстру порадити тренд цього місяця", "Манікюр патріарха Кирила", — іронізують у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр, на думку штучного інтелекту, не подобається чоловікам. Манікюр з іконками — входить до переліку.