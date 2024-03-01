Безпечно та не стягнуть зайвого з гаманця: водіям розповіли, як обрати хороший автосервіс

Гарне СТО — довголіття під час експлуатації автомобіля

Будь-якому водієві, так чи інакше, доводиться періодично відвідувати автосервіс. Причиною цього може бути, як незначна поломка, так і плановий техогляд. Утім, чи всі автомобілісти їздять "за адресою".

Як відомо, робота майстра на СТО безпосередньо пов'язана з вашою безпекою. Якщо щось ним буде зроблено неправильно, то можна чекати "сюрпризів". Важливим є і те, що з вас можуть "здерти" зайві гроші або запропонувати процедуру для вашого авто, в якій воно взагалі не потребує і вже тоді, відповідно, "здерти" зайві гроші. Аби цього не сталося, водієві треба обрати найефективніше СТО — і щодо ремонту, і щодо ціни.

На що треба звернути уваги під час вибору автосервісу

Як йдеться в матеріалі РБК-Україна, перше, на що треба звернути увагу під час вибору СТО — аби це була мережа. Один з головних сенсів під час створення таких підприємств саме у тому і полягає, щоб клієнт міг отримати гарантовано якісний сервіс незалежно від місця розташування СТО.

Другою складовою є зовнішній вигляд автосервісу та піклування про клієнтів. Якісне СТО має гарний вигляд, а під час ремонту вашого авто для вас повинна бути зона очікування. Там вам повинні запропонувати каву або чай, WiFi, а також там повинні бути зручні сидіння.

Дослухайтесь до розмови майстра з іншими клієнтами. Тут все повинно бути ввічливо та компетентно. Окрім того, візитивкою гарного СТО є й зовнішній вигляд майстрів. Так, вони не повинні вдягатися як Джеймс Бонд, але й дірок та неохайності в їхньому одязі точно не повинно бути. Також рекомендується пригадати яку-небудь проблему з історії вашої машини і зімітувати її на місці, звернувшись до майстра приймальника, немов це сталося сьогодні. Потім оцініть міркування майстра щодо діагнозу і потрібних запчастин.

Автосервіс відіграє важливу роль у житті машини

Не зайвим буде й спілкування з іншим клієнтом автосервісу. Запитайте в нього, враження щодо сьогоднішнього звернення і взагалі щодо його клієнтського досвіду. Також поцікавитися СТО ви можете в найближчих до нього магазинах автозапчастин, адже вони можуть співпрацювати один із одним.

Щодо грошей, то тут треба діяти вкрай обережно. Для початку домовтеся про ціну під час оформлення замовлення та поцікавтеся щодо умов гарантії на виконані роботи. Після того, як забиратиме авто, обов'язково подбайте про те, аби вам видали чек.

Загалом, бажано, аби машина обслуговувалася і ремонтувалася завжди в одному місці – це вирішує чимало технічних проблем і піднімає безвідмовність машини в цілому. Утім, також треба тримати в голові й запасний варіант.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кому треба обов'язково проходити техогляд 2024 року. До переліку входять декілька видів транспортного засобу.