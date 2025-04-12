В Києві було гучно: столицю атакували російські безпілотники, є пожежі

За даними моніторингових каналів, до п'яти російських безпілотників намагалися атакувати Київ з боку Броварів, Гостомеля та Ірпеня

В Києві ближче до ранку 12 квітня було чутно вибухи. Столицю вже вчергове намагалися атакувати російські ударні безпілотники, Сили оборони ліквідували повітряні загрози, проте через падіння уламків БПЛА сталися пожежі у кількох районах.

Про атаку повідомив мер Києва Віталій Кличко. Він підтвердив роботу ППО та зазначив, що через уламки збитих безпілотників виникли пожежі у двох районах Києва.

"Пожежа у Святошинському районі. Палають нежитлові приміщення. У Дарницькому горить приватний будинок. Екстрені служби прямують на місця… Ще в одному місці в Святошинському районі пожежа внаслідок падіння уламків БпЛА. Екстрені служби на місці. До медиків наразі ніхто не звертався", – сказано у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, до п'яти російських безпілотників намагалися атакувати Київ з боку Броварів, Гостомеля та Ірпеня. Завдяки роботі сил протиповітряної оборони загрози були ліквідовані. Ще два безпілотники намагалися дістатися столиці через Макарів.

Зазначимо, що позаминула атака на Київ, яка сталася у ніч на 10 квітня, спричинила пошкодження людського майна. Внаслідок ворожого нальоту постраждали Дарницький та Голосіївський райони столиці. В той же день росіяни спробували атакувати Київ у світлий час, запустивши ударні безпілотники ближче до вечора, загрози було ліквідовано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні вперше публічно показали дрон, який збиває російські "шахеди". Він вже активно використовується для протидії ворожим безпілотникам, є перші результати.