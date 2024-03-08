Визначений найкращий жіночий автомобіль 2024 року

У боротьбі за перемогу в цій номінації він випередив чотирьох конкурентів

Експерти назвали найкращий жіночий автомобіль 2024 року. Ним став електричний кросовер — KIA EV9.

Як йдеться на офіційному сайті організатора змагань, переможця було обрано з п'яти претендентів. Так, конкурентами KIA EV9 були: Volvo EX30, BMW 5-Series, Volkswagen Amarok та Aston Martin DB12.

Зазначається, що загалом 75 жінок-журналісток з 52 країн з п'яти континентів обирають "Найкращий жіночий автомобіль". Від початку участь у номінації взяли 63 моделі авто, але до фіналу дісталися лише п'ять.

Організатори оцінили KIA EV9, як електрокросовер із вражаючою місткістю на сім місць і є першим у своєму роді в цьому сегменті. Незважаючи на значну довжину в 5 метрів, автомобіль має чудову аеродинаміку, що сприяє його винятковим характеристикам. Зокрема, KIA EV9 демонструє ультрасучасний дизайн, що включає в себе передові технології та пропонує можливість надшвидкої зарядки.

Минулого року титул "Жіночий автомобіль року" належав KIA Niro. Що стосується KIA EV9, то це друга модель бренду, розроблена на електричній глобальній модульній платформі (E-GMP). Це також друга модель у лінійці електромобілів виробника "EV" після EV6. KIA EV9 пропонує 541 км запасу ходу та 380 кінських сил для різних комплектацій.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що найвідоміший сімейний автомобіль KIA став гібридом. Він має різні варіанти конфігурацій та оснащення, включно з різними двигунами та додатковими функціями безпеки та розваг.