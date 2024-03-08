Определен лучший женский автомобиль 2024 года

В борьбе за победу в этой номинации он опередил четырех конкурентов

Эксперты назвали самый лучший женский автомобиль 2024 года. Им стал электрический кроссовер – KIA EV9.

Как говорится на официальном сайте организатора соревнований, победитель был избран из пяти претендентов. Так, конкурентами KIA EV9 были: Volvo EX30, BMW 5-Series, Volkswagen Amarok и Aston Martin DB12.

Отмечается, что всего 75 женщин-журналисток из 52 стран из пяти континентов выбирают "Лучший женский автомобиль". С самого начала участие в номинации приняли 63 модели авто, но до финала добрались всего пять.

Организаторы оценили KIA EV9, как электрокроссовер с впечатляющей емкостью на семь мест, что является первым в своем роде в этом сегменте. Несмотря на значительную длину в 5 метров, автомобиль имеет отличную аэродинамику, что способствует его исключительным характеристикам. В частности, KIA EV9 демонстрирует ультрасовременный дизайн, включающий в себя передовые технологии и дает возможность сверхбыстрой зарядки.

В прошлом году титул "Женский автомобиль года" принадлежал KIA Niro. Что касается KIA EV9, то это вторая модель бренда, разработанная на электронной глобальной модульной платформе (E-GMP). Это также вторая модель в линейке электромобилей изготовителя "EV" после EV6. KIA EV9 предлагает 541 км запаса хода и 380 лошадиных сил для разных комплектаций.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самый известный семейный автомобиль KIA стал гибридом. Он имеет различные варианты конфигураций и оснащения, включая различные двигатели и дополнительные функции безопасности и развлечений.