Транспорт без прав: які засоби пересування можна використовувати без посвідчення водія

Дізнайтеся, яким транспортом можна керувати в Україні без спеціальних дозволів

Всім відомо, що для керування більшістю транспортних засобів, окрім велосипедів, потрібне водійське посвідчення. Проте, існують винятки з цього правила.

У цій статті за допомогою порталу ukr-prokat ми розповімо, на які види транспорту не потрібне водійське посвідчення в Україні у 2024 році.

У 2024 році в Україні не потрібне водійське посвідчення для керування:

Велосипедом. Для керування велосипедами права не потрібні, але існує обмеження за віком — на дорогу можна виїжджати з 14 років, та необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху.

Для керування велосипедами права не потрібні, але існує обмеження за віком — на дорогу можна виїжджати з 14 років, та необхідно дотримуватися правил дорожнього руху, щоб забезпечити безпеку собі та іншим учасникам дорожнього руху. Мопедом та скутером з об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів.

При купівлі мопеда/скутера звертайте увагу на об'єм двигуна та його потужність:

Об'єм більше 50 см³, та потужність більша 3 кВт – потрібні права категорії А.

Об'єм 49 см³ і менше – права не потрібні.

Електросамокатом. Їх можна використовувати без посвідчення.

Їх можна використовувати без посвідчення. Моноколесом та сігвеєм. Ці електричні ТЗ також не потребують посвідчення.

Важливо пам'ятати:

Навіть якщо для керування ТЗ не потрібне водійське посвідчення, все ж таки рекомендується ознайомитися з правилами дорожнього руху та дотримуватися їх.

Використовуючи будь-який вид транспорту, важливо бути уважним та обережним, щоб не наразити на небезпеку себе та інших.

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