Українським водіям нагадали, за яке правопорушення може загрожувати штраф у 40 800 гривень

Також суд може призначити позбавлення волі до восьми років

За порушення правил дорожнього руху та інші правопорушення водіїв авто можуть загрожувати штраф, позбавлення водійського посвідчення або навіть реальний тюремний строк. Зокрема, великий штраф "світить" тим порушникам, які не мають посвідчення водія, страховки на авто чи техпаспорт автомобіля. Проте навіть після штрафу чи позбавлення прав деякі водії нехтують цим попередженням.

Так, згідно з законом, тим, хто умисно не виконує рішення суду, які уже набрали законної сили, загрожує штраф або позбавлення волі строком до 8 років. Про це нагадують водіям у поліції Тернопільської області.

Штраф за керування авто водіями, позбавленими водійського посвідчення

Як повідомляється, деякі водії, попри те, що вони позбавленні прав керування транспортними засобами, все одно сідають за кермо. Такі дії загрожують серйозними наслідками.

Раніше штрафи за це правопорушення були незначними. Проте зараз таким водіям-порушникам доведеться серйозно брязнути гаманцем.

У випадку, якщо суд позбавив водія посвідчення на тривалий термін, а він знову сів за кермо, та ще й у стані алкогольного сп’яніння, загрожує штраф у розмірі від 20 400 до 40 800 гривень. Водіїв авто, яких спіймали за кермом без водійських прав двічі, можуть позбавити права керувати на строк від 5 до 7 років. Також їм можуть призначити реальний термін ув’язнення до 8 років.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть штрафувати за ввімкнене світло у салоні авто. Багато водіїв вважали, що це заборонено законом.