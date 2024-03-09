Усіх зупиняти на дорозі не будуть: як може працювати механізм позбавлення водійських прав для ухилянтів

Нардеп розповів, як будуть позбавляти водійського посвідчення

В Україні продовжується загальна мобілізація населення. А в Раді тим часом жваво обговорюють нові обмеження, які готують для ухилянтів в рамках нового закону про мобілізацію. Якщо його приймуть, то військовозобов'язані мають бути готовими до суттєвих обмежень у правах. Зокрема, тих, хто відмовився приходити в ТЦК, щоб оновити свої дані або стати на військовий облік, можуть позбавляти водійського посвідчення. Це єдине обмеження, щодо якого уже дійшли згоди у парламенті.

Згідно з інформацією, це обмеження таки планують залишити у законопроєкті про мобілізацію, який готують до другого читання. Та це поки попереднє рішення, як каже Федір Веніславський, народний депутат, у коментарі ТСН.

Як позбавлятимуть водійських прав ухилянтів

Як каже Веніславський, усі поправки до законопроєкту будуть розглядатися та голосуватися окремо. У проєкті закону вже навіть прописали механізм виявлення таких осіб. За словами народного обранця, там вказано, що представник ТЦК матиме право звернутися з адміністративним позовом в суд. Але лише у тому разі, якщо людина не виконала вимогу з'явитися в ТЦК та СП для уточнення даних. А суд уже буде накладати обмеження на право керувати транспортним засобом.

Федір Веніславський зазначає, що далі відбуватиметься стандартна процедура, що передбачена законодавством. Він натякає на статтю 126 КУпАП — керування ТЗ особою, позбавленою водійських прав (до речі, штраф за це порушення великий — 20 600 грн). Проте це не значить, що будуть зупиняти всіх на дорозі і перевіряти.

Щоправда, є один нюанс: деякі військовозобов'язані можуть вирішити перестати користуватись власним авто, пересівши на громадський транспорт, чи, скажімо, велосипед. На це Веніславський зазначає, що "ми ж не можемо передбачити всі випадки". Тут, за його словами, виникає питання до Комітету з питань правоохоронної діяльності. Чи пропишуть механізм щодо відсутності у людини права керування ТЗ в кодексі про адміністративні правопорушення норму з погляду перевірки та реалізації нових обмежень.

Раніше "Телеграф" писав, чи будуть мобілізовувати до лав ЗСУ засуджених осіб. Військові не дуже в захваті від цих ідей.