Авто Чарльза ІІІ: якими унікальними та крутими машинами володіє король Великої Британії

Монарх Великої Британії є відомим поціновувачем ексклюзивних та рідкісних авто

Чарльз III став королем 6 травня 2023 року, після смерті своєї матері Єлизавети II. А вже 5 лютого цього року у Букінгемському палаці оприлюднили інформацію, що у короля Чарльза III онкологічна хвороба. Щоправда, яка саме, не повідомлялось. Ймовірно, це пов’язано з простатою.

А вже 18 березня з’явилась інформація про смерть короля Великої Британії. Згодом з’ясувалось, що це фейк. Про особисті вподобання монарха відомо не так багато. Серед них — те, що він є відомим поціновувачем рідкісних та старих авто. Сподіваємось, у Чарльза III ще буде багато сил, щоб ними керувати. А поки розповімо, які цікаві екземпляри можна знайти в автопарку короля.

MGC GT

Це був перший автомобіль Чарльза, який він купив самостійно. MGC GT — це спортивний автомобіль, що був випущений компанією MG в 1967-1969 роках. Цей автомобіль мав кузов купе і використовував шасі MGB, але відрізнявся більш потужним двигуном — 6-циліндровим рядним мотором об'ємом 2,9 літра.

MGC GT отримав велику популярність серед любителів автоспорту та класичних автомобілів завдяки своєму стильному дизайну та динамічним характеристикам. Ця модель і зараз перебуває в гаражі Букінгемського палацу.

Aston Martin DB6

Цей автомобіль подарувала Чарльзу мати на 21-річчя. Aston Martin DB6 — це класичний спортивний автомобіль, випущений компанією Aston Martin з 1965 по 1971 рік. DB6 був прямим наступником моделі DB5 і вирізнявся своїм стильним дизайном і високою продуктивністю. Основні особливості DB6 — потужний 6-циліндровий двигун об'ємом 4.0 літра, який забезпечував швидкість до 241 км/год, а також вишуканий і розкішний інтер'єр, який демонстрував високий рівень ручної роботи і використання ексклюзивних матеріалів.

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin V8 Vantage — ще один улюблений автомобіль Чарльза, який був подарований монарху еміром Бахрейну. Оригінальна версія V8 Vantage, представлена в 1977 році, мала потужний 5.3-літровий V8-двигун, який забезпечував вражаючу динаміку та швидкість для свого часу. Він був відомий своєю спортивною реакцією та розкішним інтер'єром.

У 2005 році Aston Martin відновив легендарну марку V8 Vantage з новим дизайном і сучасною технологією. Цей автомобіль мав 4.3-літровий або 4.7-літровий V8-двигун, який поєднував в собі потужність з витонченим керуванням та комфортом. Пізніше випускалися і версії з більшим об'ємом двигуна і покращеною продуктивністю. Саме такою — з 5,3-літровим двигуном — і володіє монарх.

Aston Martin Virage

Aston Martin Virage — ще один "Астон" в колекції Чарльза ІІІ, який був виготовлений на замовлення. Про цей автомобіль мало що відомо. Єдине, що він мав 6,3-літровий двигун потужністю в 462 к. с. Чарльз нетривалий проміжок часу володів цією машиною — згодом її продали з аукціону.

Jaguar XJ

Та не тільки різні варіації Aston Martin полюбляє король Великої Британії. У гаражі королівської сім’ї є кілька Jaguar. Зокрема, два екземпляри Jaguar XJ з 5-літровими двигунами. Їх створювали спеціально для Чарльза, враховуючи всі його побажання.

Зараз король пересувається вулицями Лондона на електрокарі Jaguar i-Pace першого покоління.

Ще його бачили у Rolls-Royce Phantom VI 1977 року. Та це авто не Чарльза, а його матері. Єлизавета ІІ часто їздила цим розкішним автомобілем, як і вся королівська родина.

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