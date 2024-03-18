Авто Чарльза ІІІ: какими уникальными и крутыми машинами владеет король Великобритании

Монарх Великобритании является известным ценителем эксклюзивных и редких авто.

Чарльз III стал королем 6 мая 2023 г., после смерти своей матери Елизаветы II. А уже 5 февраля этого года в Букингемском дворце была обнародована информация, что у короля Чарльза III онкологическая болезнь. Правда, какая именно не сообщалось. Вероятно, это связано с простотой.

А уже 18 марта появилась информация о смерти короля Великобритании. Впоследствии выяснилось, что это фейк. О личных предпочтениях монарха известно не так много. Среди них то, что он является известным ценителем редких и подержанных авто. Надеемся, у Чарльза III еще будет много сил, чтобы ими управлять. А пока расскажем, какие интересные экземпляры можно найти в автопарке короля.

MGC GT

Это был первый автомобиль Чарльза, который он купил самостоятельно. MGC GT – это спортивный автомобиль, выпущенный компанией MG в 1967-1969 годах. Он имел кузов купе и использовал шасси MGB, но отличался более мощным двигателем – 6-цилиндровым рядным мотором объемом 2,9 литра.

MGC GT получил большую популярность среди любителей автоспорта и классических автомобилей благодаря своему стильному дизайну и динамическим характеристикам. Эта модель и сейчас находится в гараже Букингемского дворца.

Aston Martin DB6

Этот автомобиль подарила Чарльзу мать на 21-летие. Aston Martin DB6 – это классический спортивный автомобиль, выпущенный компанией Aston Martin с 1965 по 1971 год. DB6 был прямым преемником модели DB5 и отличался своим стильным дизайном и высокой производительностью. Основные особенности DB6 – мощный 6-цилиндровый двигатель объемом 4.0 литра, обеспечивавший скорость до 241 км/ч, а также изысканный и роскошный интерьер, демонстрировавший высокий уровень ручной работы и использование эксклюзивных материалов.

Aston Martin V8 Vantage

Aston Martin V8 Vantage – еще один любимый автомобиль Чарльза, подаренный монарху эмиром Бахрейна. Оригинальная версия V8 Vantage, представленная в 1977 году, обладала мощным 5.3-литровым V8-двигателем, который обеспечивал впечатляющую динамику и скорость для своего времени. Он был известен своей спортивной реакцией и роскошным интерьером.

В 2005 году Aston Martin обновил легендарную марку V8 Vantage с новым дизайном и современной технологией. Этот автомобиль имел 4.3-литровый или 4.7-литровый V8-двигатель, сочетающий в себе мощность с утонченным управлением и комфортом. Позже выпускались и версии с большим объемом двигателя и улучшенной производительностью. Именно такой – с 5,3-литровым двигателем – и владеет монарх.

Aston Martin Virage

Aston Martin Virage – еще один "Астон" в коллекции Чарльза ІІІ, который был изготовлен по заказу. Об этом автомобиле мало что известно. Единственное, что он имел 6,3-литровый двигатель мощностью в 462 л. Чарльз непродолжительный промежуток времени владел этой машиной – впоследствии ее продали с аукциона.

Jaguar XJ

И не только различные вариации Aston Martin наслаждается королем Великобритании. В гараже королевской семьи есть несколько Jaguar. В частности, два экземпляра Jaguar XJ с 5-литровыми двигателями. Их создавали специально для Чарльза, учитывая все его пожелания.

Сейчас король передвигается по улицам Лондона на электрокаре Jaguar i-Pace первого поколения.

Еще его видели в Rolls-Royce Phantom VI в 1977 году. Но этот автомобиль не Чарльза, а его матери. Елизавета II часто ездила на этом роскошном автомобиле, как и вся королевская семья.

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