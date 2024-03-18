Належав відомому політику і нардепу: в Україні виявили унікальний броньований Mercedes (фото)

Це авто купували лише не прості люди

В Україні помітили легендарний автомобіль, про який мало кому було відомо. Він належав відомому політику Володимиру Щербаню.

Автомобіль привезли для нього у новому стані, коли Щербань ще був головою Донецької області. Про це повідомляє відомий поціновувач ретро-авто в Україні Roma Urraco.

Блогер розповідає, що це броньований Mercedes-Benz S600 W140 1994 року випуску. Він має пробіг всього 33 тисячі кілометрів, адже авто мало експлуатувалось. Тому воно перебуває у чудовому стані.

Mercedes-Benz S600 W140 1994 року: технічні характеристики

Mercedes-Benz S600 W140, випущений у 1994 році, є частиною знаменитої лінійки Mercedes-Benz S-Class. W140 є третім поколінням S-Class і вважається одним із найбільш розкішних і технологічно вдосконалених автомобілів того часу.

S600 оснащений потужним 6-літровим двигуном V12. Машина має класичний і розкішний дизайн, що відзначається потужними формами і елегантними лініями. Він привертає увагу своєю престижністю і вишуканістю.

Всередині автомобіль оснащений найсучаснішими на той час технологіями та матеріалами, що забезпечують максимальний комфорт для пасажирів. S600 W140 вважався одним із символів престижу та розкоші в автомобільному світі того часу і був популярною моделлю для дипломатів, підприємців та впливових осіб. А цей екземпляр ще більш унікальний, адже він броньований.

Довідка. Володимир Щербань — відомий український політик з міста Артемівська. Він був директором універсаму, депутатом Донецької міськради. За часів незалежності України — головою Донецької обласної адміністрації, тричі — нардепом, двічі — головою Сумської адміністрації.

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