Може розірватись на швидкості: який популярний дефект шин може призвести до серйозної аварії

Це неприємно, але стається зі всіма

Уявіть, що ви їдете по трасі, насолоджуючись краєвидами. Раптом, ви відчуваєте вібрацію, що посилюється з кожною хвилиною. Ви зупиняєтесь і з жахом бачите на одній з шин жахливу шишку – опуклість, що псує не лише естетику вашого авто, але й несе ризик для вашої безпеки.

На жаль, це не вигадка, а поширена проблема, з якою стикаються багато водіїв. Шишки на шинах – не просто косметичний дефект. Їх поява може свідчити про серйозні проблеми, що ігнорувати не можна.

Цей матеріал допоможе зрозуміти, чому виникають шишки на шинах, дізнатися, як можна виправити цю проблему, а також ознайомитися з методами профілактики, щоб уникнути виникнення шишок у майбутньому.

Ось декілька причин виникнення шишок:

різкий удар об яму, бордюр або інший предмет;

недостатній або надмірний тиск в шинах;

дешеві шини з неякісної гуми більш схильні до виникнення шишок;

пошкодження каркаса шини;

зберігання шин в невідповідних умовах.

Що робити, якщо виникли шишки

Огляньте шину. Перевірте, чи немає інших пошкоджень, окрім шишки. Перевірте тиск. Переконайтеся, що тиск в шинах відповідає рекомендованому виробником. Якщо шишка значна або є інші пошкодження, рекомендується звернутися до шиномонтажу. Їздити з ними не можна, адже це значно збільшує ризик пошкодження чи розриву, особливо на високій швидкості.

Чи можна виправити шишки самостійно

Невеликі шишки можна спробувати виправити самостійно, але це дуже рідко допомагає Для цього можна використовувати спеціальні ремкомплекти для шин. Можливо, вони ненадовго виправлять ситуацію, але вам все одно потрібно купувати нові шини.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому шини в авто можна міняти лише парами. Нерівномірний знос шин може призвести до дисбалансу в керованості автомобіля, впливаючи на гальмування, прискорення та повороти.