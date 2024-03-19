Может разорваться на скорости: какой популярный дефект шин может привести к серьезной аварии

Это неприятно, но происходит со всеми

Представьте, что вы едете по трассе, наслаждаясь видами. Вдруг вы чувствуете вибрацию, усиливающуюся с каждой минутой. Вы останавливаетесь и с ужасом видите на одной из шин ужасную шишку – выпуклость, которая портит не только эстетику вашего авто, но и несет риск безопасности.

К сожалению, это не выдумка, а распространенная проблема, с которой сталкиваются многие водители. Шишки на шинах – не просто косметический дефект. Их появление может свидетельствовать о серьезных проблемах, которые игнорировать нельзя.

Этот материал поможет понять, почему возникают шишки на шинах, узнать, как можно исправить эту проблему, а также ознакомиться с методами профилактики во избежание возникновения шишек в будущем.

Вот несколько причин возникновения шишек:

резкий удар об яму, бордюр или другой предмет;

недостаточное или избыточное давление в шинах;

дешевые шины из некачественной резины более подвержены возникновению шишек;

повреждение каркаса шины;

хранение шин в неподходящих условиях.

Что делать, если возникли шишки

Осмотрите шину. Проверьте, нет ли других повреждений, кроме шишки. Проверьте давление. Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендованному изготовителем. Если шишка значительна или другие повреждения, рекомендуется обратиться к шиномонтажу. Ездить с ними нельзя, это значительно увеличивает риск повреждения или разрыва, особенно на высокой скорости.

Можно ли исправить шишки самостоятельно

Небольшие шишки можно попытаться исправить самостоятельно, но это очень редко помогает. Для этого можно использовать специальные ремкомплекты для шин. Возможно, они ненадолго поправят ситуацию, но вам все равно нужно покупать новые шины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему шины в авто можно менять только парами. Неравномерный износ шин может привести к дисбалансу в управляемости автомобиля, влияя на торможение, ускорение и повороты.