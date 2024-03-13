Попередьте про це шиномонтаж перед тим, як перевзувати автомобіль на літо

Знаючи ці нюанси, ви не "попадете" на гроші

Уже скоро водіям авто в Україні необхідно буде змінити шини з зимових на літні. Експерти рекомендують робити це, коли середньодобова температура не буде опускатись нижче семи градусів за Цельсієм.

Попри те, що це, здавалось би, є стандартною процедурою, часто на водіїв, які приїдуть до СТО, чекають деякі нюанси і іноді навіть шахрайські схеми. Є також особливості, про які може не знати ваш автомайстер.

Попередьте про це автомайстра

Сучасні автомобілі обладнані датчиками тиску. Вони знаходяться на боковині шин і позначаються вказівником напрямку у вигляді стрілки. На зовнішній стороні покришок, які є асиметричними, міститься надпис OUTSIDE. Вона завжди має бути тільки зовні.

Майстра потрібно попередити, що колеса мають датчики тиску. Якщо їх невміло перевстановлювати, то ці датчики можна пошкодити, а це недешеве задоволення. Також для колісних болтів потрібно мати заглушки. Вони дуже часто ламаються, навіть якщо на СТО використовують якісне обладнання.

Якщо автомайстер переплутає їх місцями, то характеристики шин з часом сильно знизяться. Крім того, варто пам’ятати, що міняти між собою можна або праві колеса, або ліві.

Балансування завжди проводиться при заміні покришок або дисків. Втім, якщо є можливість, прослідкуйте, щоб перед балансуванням коліс автомайстер ретельно очистив диски від бруду.

Раніше "Телеграф" писав, що до Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає штраф для тих водіїв, які не перевзули своє авто. Їм навіть може загрожувати позбавлення права керувати.