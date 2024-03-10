Названо 8 ознак того, що гальма вашого авто от-от відмовлять: як розпізнати

Знайте ці "тривожні дзвіночки", щоб подбати про власну безпеку

Гальма є важливими складовими належного технічного стану автомобіля. Якщо ви дбаєте про них, вони подбають про вашу безпеку у найнебезпечніших ситуаціях на дорозі.

Проте деколи стається так, що навіть при своєчасному обслуговуванні ви можете зіштовхнутися з симптомами проблем з гальмами. Розповідаємо про них детально.

Горить стоп-сигнал

Стоп-сигнал, що загорівся на приладовій панелі, може свідчити або про необхідність технічного обслуговування, або попереджати про проблему. Щоб дізнатися про причину спрацювання цього та інших індикаторів, потрібно прочитати у посібник з користування автомобілем або спитати досвідченого автомайстра.

Загорівся індикатор гальмівних колодок

Цей індикатор найчастіше спрацьовує, коли гальмівні колодки зношуються. Також можуть бути інші причини, пов’язані як з гальмами, так і з електронікою. У будь-якому випадку потрібно звернути на них увагу.

Індикатор рівня гальмівної рідини

Індикатор цього типу засвічується, коли низький рівень гальмівної рідини. Якщо доливання цієї рідини не скасовує проблему, потрібно звернутися до автомайстра і перевірити усю гальмівну систему.

Індикатор стоянкового гальма

Коли ви бачите на приладовій панелі цей індикатор, це може означати, що стоянкове гальмо ввімкнене, або існує проблема. Активуйте і деактивуйте його. Якщо проблема не зникла, потрібно звернутися до СТО.

Скрип або інші сторонні звуки

Якщо під час пересування дорогами ви чуєте дивні або незвичні звуки, це може вказувати на кілька серйозних або не дуже проблем. Наприклад, у гальмах може застрягти камінчик або сміття. Це, до речі, дуже пошкоджує гальмівні колодки. Також причиною скрипу може бути знос гальмівних колодок. Значить, час їх замінити.

Звуки шкрябання

У деяких випадках водії можуть чути звуки шкрябання — це коли гальмівна колодка треться по металевих точках. Звуки скреготу чи шкрябання є небезпечними і можуть означати, що гальма терміново треба ремонтувати.

Вібрація під час гальмування

Якщо автомобіль вібрує і тремтить під час гальмування, це означає, що пора ремонтувати гальмівні диски або ротори. Коли ви натискаєте на гальма, колодки натискають на ротори — так автомобіль і зупиняється.

Якщо поверхня ротора має нерівні ділянки, виникає вібрація. Під час техобслуговування зазвичай ці недоліки виправляють.

Витік гальмівної рідини

Важливою частиною гальмівної системи є гальмівна рідина — спеціальний розчин, що створює гідравлічний тиск. Він штовхає гальмівну колодку на ротор. Якщо гальмівної рідини немає, автомобіль не може безпечно зупинитись.

Коли гальма занадто м’які

Якщо ви хочете зупинитись, і для цього вам потрібно натискати педаль аж до підлоги, це може означати, що у системі є волога або повітря. Також може виникнути проблема з головним циліндром. Якщо він працює несправно, тиск не активує супорти для притискання колодок до роторів. Якщо ви помітили такий нюанс, потрібно якнайшвидше звернутись в автомайстерню.

Автомобіль хилить в один бік під час гальмування

Ця проблема виникає через різні проблеми з авто, включно з гальмами. Деколи буває, що гальмо одного колеса працює краще, ніж іншого. Так виникає тяга в напрямку боку, де утворюється більша сила гальмування.

Запах плавлення

Якщо під час гальмування ви відчули різкий хімічний запах, це може означати, що гальма перегріваються. Потрібно відразу зупинитись і дати гальмам охолонути. Перевірте, чи не рухались ви з активованим стоянковим гальмом. Також буває, що з колеса йде дим. Таке стається, коли гальмівний супорт заблокувався і не може рухатись. У такому випадку необхідний терміновий ремонт.

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