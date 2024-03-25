Легендарний представницький седан Jaguar вперше помили після 30 років у сараї: який вигляд має авто тепер (відео)

Авто показало, на що здатний легендарний бренд Jaguar

Jaguar Mark X — направду легендарний автомобіль. Це представницький седан, який був доволі престижним для свого часу.

Нещодавно Jaguar Mark X 1964 року виявили в сараї на Нижньому Мічигані. Там він зберігався із середини 1990-х років, пише Motor1.

Цей класичний автомобіль, відомий м’якими лініями кузова, що контрастує з американськими автомобілями тієї епохи, знайшли вкритим брудом, цвіллю, відходами після проживання мишей у салоні тощо. Але тепер автомобіль очищений і виставлений на продаж за 10 000 доларів.

Відповідне відео опублікував Detail Dane YouTube-блогер із штату Мічиган. Він відомий тим, що повертає до життя покинуті автомобілі.

Інтер’єр автомобіля мав ознаки зараження мишами, але оригінальні деталі, такі як дерев’яна панель приладів і запасне колесо, були знайдені недоторканими. Справжня краса автомобіля показалася під час реставрації. Коли шари бруду очистили, реставратори з подивом побачили його яскраво-білий кузов та хромовані деталі.

Що відомо про Jaguar Mark X

Jaguar Mark X — це представницький седан, який випускала британська компанія Jaguar з 1961 до 1970 року. Це наступник моделі Jaguar Mark IX.

Автомобіль мав великі розміри і стильний дизайн, типовий для бренду Jaguar того періоду. Особливістю були хромовані вставки і круглі фари. Щодо двигуна, то багато версій Mark X оснащувалися 3,8-літровим або 4,2-літровим двигуном з потужністю близько 220 кінських сил. Також Mark X мав незалежну передню підвіску з подвійними підвісками і ресорами, що забезпечувало відмінну стабільність на дорозі та комфортну їзду.

Салон автомобіля був просторим і комфортним, призначеним для перевезення п'яти пасажирів. Пізніші моделі представницьких седанів Jaguar, такі як XJ6, взяли певні елементи дизайну та технології від Mark X.

Раніше "Телеграф" писав, що буде з двигуном, якщо його покинути на 17 років. Навіть легендарний і дуже надійний двигун може не витримати таку перевірку часом.