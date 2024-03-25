Не робіть так: що буде з двигуном, якщо не їздити авто протягом 17 років (фото,відео)

Не наступайте на ті ж граблі

Ніщо не вічне. І навіть двигуни, які, здавалось би, є легендарними, ламаються.

Особливо якщо залишити їх повними мастила та палива на 17 років без руху. У статті від Motor1 детально описано демонтаж 5,8-літрового двигуна Ford Windsor V-8, який простояв "на полиці" майже 20 років.

Що сталося з двигуном

Це призвело до значного пошкодження водою та іржі. Двигун від Ford F-250 1997 року з пробігом 337 тисяч кілометрів показав явні ознаки зносу через тривалий вплив вологи. Компоненти двигуна були серйозно уражені іржею, з великими пошкодженнями клапанів, впускних отворів і головок циліндрів.

Під час демонтажу майстри помітили, що багато частин двигуна заіржавіли та покрилися корозією, що свідчить про те, що його щасливі дні давно минули.

Хоча деякі компоненти, як-от водяний насос і підйомники, можна було відновити, інші, наприклад, поршні, не рухались через іржу. Тому цю частину навіть не можна було розібрати.

Вплив часу та іржі на стан двигуна був нещадним. Хоча зовні не було видно якихось очевидних катастрофічних проблем. З часом цей двигун просто зіпсувався через недбалість.

Загалом демонтаж двигуна Ford Windsor V-8 служить попередженням про наслідки тривалого перебування під впливом вологи. З часом це неодмінно призведе до незворотних пошкоджень і робить їх непридатними для використання.

Раніше "Телеграф" писав, як подовжити життя вживаній гумі. Існує така процедура як відновлення малюнка протектора.