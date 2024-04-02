Інженери створили квадрокоптер, здатний заряджатися від лінії електропередач (відео)

Ідеально підійде для перевірки електромереж

Учені Данії розробили незвичайний квадрокоптер. Так, вони створили летальний апарат, який здатен заряджатися від лінії електропередач.

Як дрон заряджається від ЛЕП

Відповідне відео з цим ноу-хау з'явилося на сторінці headlines у Telegram. Щодо процесу, то дрон масою 4,3 кілограма автоматично виявляє дріт ЛЕП, підлітає до нього знизу і чіпляється за допомогою захвату, всередині якого міститься трансформатор із роз'ємним сердечником.

Зазначається, що після цього він перетворює енергію у проводі лінії електропередач на енергію для підзарядки батареї дрона. Обладнаний такою системою підзарядки дрон у майбутньому зможе автономно виконувати завдання на далеких дистанціях, зокрема перевіряти стан електромереж.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні створили багаторазовий дрон-бомбер. Безпілотник може нести вагу до 2 кг на відстань до 20 км. Військові вже відзначили його нестандартні частоти управління, жорстку раму та ніжки, завдяки яким дрон здійснює м’яку посадку. Інформацію про цей вид техніки українських військових розповів Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, цей БПЛА рекомендували до кодифікації за стандартами НАТО.