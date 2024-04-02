Инженеры создали квадрокоптер, способный заряжаться от линии электропередач (видео)

Идеально подойдет для проверки электросетей

Ученые Дании разработали необычный квадрокоптер. Так, они создали летальный аппарат, способный заряжаться от линии электропередач.

Как дрон заряжается от ЛЭП

Соответствующее видео с этим ноу-хау появилось на странице headlines в Telegram. Что касается процесса, то дрон массой 4,3 килограмма автоматически обнаруживает провод ЛЭП, подлетает к нему снизу и цепляется с помощью захвата, внутри которого помещается трансформатор с разъемным сердечником.

Отмечается, что после этого он преобразует энергию в проводе линии электропередач в энергию для подзарядки дрона. Оборудованный такой системой подзарядки дрон в будущем сможет автономно выполнять задачи на дальних дистанциях, в том числе проверять состояние электросетей.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине создали многоразовый дрон-бомбер. Беспилотник может нести вес до 2 кг на расстояние до 20 км. Военные уже отметили его нестандартные частоты управления, жесткую раму и ножки, благодаря которым дрон совершает мягкую посадку. Информацию об этом виде техники украинских военных рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, этот БПЛА рекомендовали к кодификации по стандартам НАТО.