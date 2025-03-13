Дівчинка померла 113 років тому, а зворушливий пам'ятник досі стоїть: як виглядає незвичайна могила (відео)

Мармуровий монумент стоїть на одному з кладовищ Києва

На жаль, під час війни діти часто стають жертвами російської агресії. Проте трагедії стаються й поза війною. Наприклад, на одному з відомих київських кладовищ присутня могила дівчинки, яка прожила всього 3 роки. Зворушливий 113-річний монумент на місці її поховання стоїть і досі.

Український канал у ТікТок history_of_tombst з освітнім контентом про історію кладовищ, поховань та надгробків, виклав відео, на якому зображено незвичайний монумент, розташований на Лук'янівському цвинтарі, у вигляді дитини, яка у подолі сукні тримає квіти.

Згідно з написом на надгробку, дівчинка народилася 17 листопада 1908 року та померла 26 грудня 1911 року, тобто дитина пішла з цього світу понад 110 років тому. "Поставили їй не ангела, як часто ставлять на дитячих могилах, а скульптуру звичайної простої дитини", — говорить у відео авторка блогу.

Також на пам'ятнику написано, що дівчинку називали Іською, а прізвище мала Косткевич. У коментарях українці поділилися своїми здогадками, яким було повне ім'я померлої: Ісидора, чи польське ім'я Iza, Izabella (Ізабела) або ж мусульманське ім'я — Іска, тобто Іса. Ще один варіант — Йосипіна.

"Спи, дорога, малютка. Папушка і мамушка душою завжди з тобою", — написано на надгробку.

Раніше ми писали про могилу доньки ведучого Костянтина Грубича. На жаль, дівчина померла у 17 років.