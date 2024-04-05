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Суд виніс рішення щодо резонансної ДТП у Києві між трамваєм та Audi

Автор
Андрій Сурков Андрій Сурков
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Суд виніс рішення щодо резонансної ДТП у Києві між трамваєм та Audi

Суддя встала на бік водія громадського транспорту

Розгляд справи щодо ДТП між трамваєм та Audi завершено. Зазначимо, що ця аварія трапилася 20 березня на Контрактовій площі у Києві.

Про завершення розгляду справи повідомляє ГО "Пасажири Києва" в Telegram-каналі. Зазначимо, що на столичному Подолі водій трамвая пошкодив автомобіль Audi, припаркований з порушенням ПДР, та поїхав далі за встановленим маршрутом. Пізніше на водійку трамвая був накладений протокол, який викликав обурення у спільноти.

Утім, суддя стала на бік водійки трамваю у питанні того, що вона не умисно покинула місце ДТП. Як наслідок, посвідчення водія в неї забирати не будуть. Попри це, суд визнав водійку громадського транспорту винною у самій ДТП. Відповідно, на неї покладено зобов’язання сплатити штраф та судовий збір. Разом це орієнтовно 1500 грн.

Цікаво, що в ході розгляду справи було встановлено, що на автомобіль Audi, який постраждав внаслідок зіткнення, ще до Тетяни здійснили наїзд ще два трамваї. У поліції повідомили, що після ДТП на керманичку транспортного засобу Audi було винеслено постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП, а на водія трамвая складено протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як у Кривому Розі "спортік" відлупцював дідуся після ДТП. Агресивна поведінка була помічена і в бік поліцейських.

Теги:
#ДТП #Audi #Трамвай #Новини авто #Київ