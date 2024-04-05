Задавив хлопчика на смерть - за грати не потрапив: на Хмельниччині батьки дитини пробачили водія

Чоловік свою вину визнав і допомагав батькам матеріально

У Старокостянтинівському районному суді винесли вирок чоловіку, який скоїв наїзд на дев’ятирічного хлопчика. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. Проте батьки дитини просили не позбавляти чоловіка волі та права керування транспортними засобами, оскільки він щиро розкаявся у вчиненому, відшкодував моральну та матеріальну шкоду.

Відтак, суд призначив чоловіку рік іспитового терміну. Про це йдеться у вироку суду від 3 квітня. Там зазначається, що аварія сталася 24 серпня 2023 року на трасі Житомир – Чернівці. Близько 13:00 у межах села Ладиги Хмельницького району.

Водій автомобіля Mercedes-Benz 313 CDI перевищив дозволену швидкість руху й допустив наїзд на дев’ятирічну дитину, яка переходила дорогу з велосипедом у руках. Потерпілого хлопчика госпіталізували у Хмельницьку міську дитячу лікарню, втім 19 вересня він помер.

Чоловік свою вину визнав. Розповів, що дійсно їхав зі швидкістю 91 км/год, але і хлопчик раптово вибіг на проїзну частину із-за вантажного автомобіля, що був припаркований вздовж дороги. Він почав екстрено гальмувати, однак не встиг об’їхати дитину. Він також просив суворо не карати.

Батьки потерпілого розповіли у суді, що водій оплачував лікування дитини, відшкодував завдану матеріальну та моральну шкоду, тому будь-яких претензій до нього не мають. Просили не позбавляти його волі та права керування транспортними засобами.

Суддя визнала чоловіка винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого) й призначила покарання у вигляді року іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Раніше "Телеграф" писав, що водію "Ford Mustang", який 4 лютого спричинив ДТП в Оболонському районі Києва, повідомили про підозру. За кермом він перебував у стані алкогольного сп’яніння.