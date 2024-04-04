У Києві в припарковане авто врізався велосипедист: водія відвезли на експертизу, а в соцмережі спалахнув скандал

Патрульних поліцейських звинуватили в некомпетентності

Днями у Подільському районі Києва сталася нестандартна "ДТП" — у припаркований автомобіль на великій швидкості врізався неуважний велосипедист. У цей час водій машини сидів у кафе і нічого не підозрював про подію.

Патрульні, що прибули на виклик, відвезли автовласника на експертизу та оформили протокол, а в соцмережі спалахнув справжній скандал через дії поліцейських. Правоохоронців звинуватили у некомпетентності, а водію порадили підшукувати адвоката.

Так, киянин Yuri Vysoven поділився у соцмережі "Х" інформацією про те, що його відвезли на експертизу патрульні поліцейські. Це сталося після того, як у його припарковане авто врізався велосипедист.

За словами чоловіка, інцидент стався на Подолі о десятій ранку, коли він проводив час у місцевому кафе і навіть не знаходився в салоні машини. Неуважний велосипедист врізався у його авто та отримав значні травми – потерпілого госпіталізували.

Патрульні, що прибули на виклик, "ввічливо запросили" чоловіка проїхати з ними і пройти експертизу на вміст алкоголю в крові. Також був оформлений протокол.

Цей пост справив на користувачів соцмережі ефект бомби, що розірвалася — люди почали звинувачувати патрульних у непрофесіоналізмі та незаконній поведінці.

Автору поста роз'яснили, що він мав повне право не їхати на експертизу, оскільки в момент "аварії" він не був учасником дорожнього руху, а його автомобілем міг скористатися хтось із рідних.

Коментатори зійшлися на думці, що на автовласника патрульні вирішили банально "повісити" аварію і зробити його "цапом-відбувайлом". Чоловікові також порадили про всяк випадок знайти собі адвоката:

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